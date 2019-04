Víctima de secuestro en SMP contó las horas de terror que vivió [VIDEO]

El joven empresario que fue secuestrado esta semana y, tras el oportuno trabajo de la Policía Nacional del Perú, pudo ser liberado, narró el sufrimiento que vivió mientras los delincuentes reiteraban la amenaza de que lo matarían si su padre no les entregaba la suma de 250 mil soles.

Erick Salva Plácido fue llevado por unos hombres que lo obligaron a ingresar a su vehículo, al cual subieron y condujeron hasta un inmueble en la calle Bello Horizonte, a la altura de la cuadra 26 de la avenida Perú, en San Martín de Porres. “Tres sujetos se aparecen y me jalan a la fuerza hacia el carro. En mi propio auto me han llevado. Me subieron en la parte posterior”, relató.

Según cuenta la víctima, utilizaron un cuchillo para golpearle la cabeza y parte de la espalda. “Me llevaron hasta un cierto lugar, llegamos, me hacen bajar. Como llevaba una polera con capucha, me dicen ‘ponte la capucha’ y pasan a otra habitación, donde estaba preparado el colchón y las sogas”, añadió.

Ya en la vivienda le “amarraron”, le “taparon la boca” y le colocaron una “cinta en los ojos” para amedrentarlo. El joven detalla que luego aparecieron los otros dos integrantes de la banda de secuestradores y fue sometido a un trato “cruel”.

“Uno de ellos me agarra el polo, me lo corto todo”, manifestó. Asimismo, le dijeron que debía hablar con su progenitor para que consiga el dinero solicitado; de lo contrario, le iban a matar. “Por favor, los muchachos no me hacen nada todavía, pero quieren la plata”, tuvo que decir.

Salva Plácido agradeció la labor de los agentes de la División de Secuestros de la Dirincri, quienes atraparon a los cinco involucrados, tres de ellos venezolanos, de acuerdo a información proporcionada por el comandante general de la Policía, José Luis Lavalle.

Los secuestradores son Jhon Alejandro Parra Carrizo (26), Jossue Abraham Parra Carrizo (19), Yamileth Carolina Parra Carrizo (33), Yorman Joe Gonzales Haddad (34) y André Eduardo Ramírez Ramírez (28).