Amantes del crimen: Capturan a una pareja que asaltaba con pistolas de juguete [VIDEO]

Maiker Alexander Rivas Gonzales tiene 19 años y hace unos meses llegó al país, huyendo de la crisis en Venezuela. En Lima conoció a Angela Magnolia Medina Paredes, una peruana de 28 años que decidió acompañarlo en sus tropelías.

Cuando constataron que estaban hechos el uno para el otro decidieron cometer una escalada de atracos en la ciudad.

Sin embargo, esta madrugada, luego de una persecución, la Policía logró capturarlos en Surco, cuando asaltaban al taxista Jefferson Alcantara Carrión (25). El transportista contó en la comisaría de Chacarilla del Estanque que la pareja abordó su vehículo en el paradero Puente Azul, en la vía de Evitamiento.

“Me pidieron una carrera hasta el Puente Alipio (Chorrillos) pero cuando una por la avenida Morro Solar, a la altura del puente Primavera, la mujer que iba en el asiento de copiloto me apuntó con un arma de fuego. El sujeto que iba en la parte posterior también me apunto con otra pistola similar y me di cuenta que era de plástico”, narró la víctima.

Al momento del registro efec­tuado por agentes, se les encontró dos pis­tolas de juguete que disparan balines, tres pasamontañas de nylon, una bolsa con balines, un martillo, una peluca y ropa.

Ambos actuaban como si fueran Blonnie & Clyde, la legendaria pareja norteamericana que estaban enamorados, amaban el riesgo y desafiaban la ley.