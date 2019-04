EsSalud Juliaca se equivoca y paga doble sueldo a trabajadores

Un grupo de trabajadores de EsSalud daba por hecho que la Navidad se les hizo en este mes. Les pagaron el doble de remuneración; sin embargo, tendrán que devolver el excedente.

El desembolso se efectuó el 22 del presente mes pasada la media noche. Si un trabajador tiene fijado su sueldo en S/ 2000 soles, recibió S/ 4000.

Solo el 70 % de los servidores, entre personal médico y asistencial, se beneficiaron del error provocado por la División de Finanzas de EsSalud, cuyo responsable es José Magaño Llachi.

Esta unidad tiene divididos a los más de 300 trabajadores en dos grupos. El primero fue doblemente registrado en el sistema a la hora de pagar los sueldos. Al efectuarse un doble pago, literalmente la partida no alcanzó para todos.

El martes 23 de abril, el otro 30 % de trabajadores perjudicados reclamaron sus sueldos y, a tanta presión, les dieron solución.

¿De dónde salió el dinero para cumplir con el saldo? La República entrevistó a varios funcionarios. Estos confirmaron que la solución la dio la División de Finanzas. Explicaron que se habría utilizado lo destinado al pago de proveedores.

A quienes recibieron el excedente les hicieron firmar un extorno (devolución). El Banco, de parte, no puede retornar el dinero, no puede meterse a las cuentas de los servidores. No todos firmaron la devolución.

Este medio contactó con José Magaño, jefe de Finanzas. Dijo que no hablaría sobre el tema. Alegó que la única persona autorizada a dar declaraciones era el gerente de Essalud Juliaca, Saúl Aranibar Machaca.

Además, se tomó contacto con Chein Mamani Ticona, dirigente de los trabajadores. Este confirmó efectivamente que la mayoría de empleados recibió doble pago por abril. Indicó que los funcionarios responsables apelaron a un supuesto error del sistema. Reconoció que se les dio una solución a quienes reclamaron, pero cree que los funcionarios responsables deberían dar una explicación documentada de lo sucedido. Sostuvo que pedirán el cambio de José Magaño. El pedido lo harán llegar a la Gerencia General. ❖