Cuando la vida es un sueño

Marcos trabaja como operario de maquinarias en un centro minero. Tiene problemas para conciliar el sueño, lo atribuía al cambio de horarios en su empresa. Cada 15 días trabaja de noche y luego por la mañana. Cuando fue a un especialista, este detectó un cuadro de estrés. El insomnio le estaba matando la salud física y mental.

Sentía cansancio todo el tiempo, dolores de cabeza, un humor de perros y la relación con su familia se tornó insufrible. No dormir fue el detonante para que otros problemas se manifiesten. Ahora, con tratamiento, intenta recuperarse.

El psiquiatra del hospital Honorio Delgado, Ricardo Ibáñez Barreda, explica que todo se puede sacrificar menos el sueño. El descanso nocturno es determinante, a nivel físico relaja por completo los músculos. El cuerpo recupera el desgaste del día anterior. El sistema nervioso elimina toxinas. A nivel cerebral, es sumamente importante desconectarse por lo menos de 7 a 8 horas.

La noche está consagrada para el descanso. Nuestro reloj biológico así lo predispone. El psiquiatra comenta que en la oscuridad el organismo libera la melatonina, hormona irradiada en la sangre y que le indica al cerebro el tiempo de descanso, iniciando la regeneración del organismo.

En el caso de Carlos, los cambios de horario hicieron que su reloj biológico se altere. El especialista aclara que las siestas de la tarde o dormir en el día no reemplazarán el sueño nocturno. Así uno se encierre en un cuarto oscuro, el reloj biológico sabrá que no es la hora de dormir, además no se trata de un ambiente natural. Dormir con luz natural o artificial (focos, televisores, etc) también es perjudicial, pues alteran el organismo.

El galeno explica que si una persona tiene problemas para dormir en un periodo de 3 semanas, debe acudir al médico. La remediación no necesariamente es con pastillas. Muchas terapias ayudan.

Cada caso es particular, debe identificarse la causa. El diagnóstico médico debe ser el siguiente paso. Bajo ese consejo, se puede consumir fármacos, la automedicación no es recomendable.

La terapeuta holística Carol Fuxet Vera, encargada del Centro Psicológico de Terapias Alternativas, también sostiene que la falta de sueño no es una enfermedad, sino el síntoma de otro mal primario. Sin embargo, el ser humano puede adquirir malos hábitos para atraer el insomnio.

"La mayoría de veces (el insomnio) se debe a la ansiedad, estrés, tristeza, el miedo, problemas emocionales y sexuales. A veces el paciente tiene pánico de ir a la cama con la pareja", comenta.

La terapeuta prefiere tratar este problema con terapia y no con fármacos. Sustenta que los medicamentos también pueden afectar el sueño. Un ejemplo son aquellos para bajar de peso, que tienen cafeína. Las medicinas para la presión arterial. A los pacientes depresivos se les toca con pinzas. Reciben fármacos antidepresivos que son estimulantes y pueden generar falta de sueño, por eso también se les receta pastillas para dormir. "Al reanimarte con antidepresivos y darte pastillas para dormir, en algún momento el sistema nervioso puede colapsar", acotó.

La terapeuta considera necesario que las personas identifiquen si tienen un buen descanso. Primero, cómo se sienten después de dormir, si hay dolor muscular, fatiga, falta de memoria, o si despierta con dolor de cabeza.

Fuxet también analiza el problema de Carlos. Explica que el cerebro trabaja a través de los hábitos que se marcan a partir de los 21 días de repetición. Si por 15 días duermo por la mañana y luego por la noche, no se le da tiempo al cerebro para que se adapte. Por ende, el cuerpo se descompensa. Una persona sufre de insomnio si no concilia el sueño por la noche o si despierta por la madrugada y luego no consigue volver a dormir.v

Ajustar el reloj biológico a la noche

El centro terapéutico trabaja con el entrenamiento del sueño. Recomienda que las personas se despierten y duerman a la misma hora, fijando el hábito para poder dormir.

Tener en cuenta que se come o bebe 3 a 4 horas antes de dormir. Alimentos con cafeína (café, gaseosas), dulces o comida chatarra no ayudan porque la digestión es pesada y no se concentra en lograr las 4 etapas del sueño (ver cuadro).

Tener Luz baja o a oscuras (para segregar la melatonina). Es necesaria la oscuridad natural. El ruido en la noche también disminuye y el cerebro se da cuenta.

Formar una rutina para dormir. Darse un baño caliente, música relajante, darse masajes en las cervicales y dorsales, llegar a la cama y tratar de relajarse.

Si no concilia el sueño, es recomendable levantarse y hacer otra actividad que le agrade. Al terminar volver a la cama. Esta acción se repite hasta que el cerebro esté cansado para dormir.