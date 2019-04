SJM: Feminicida durmió con el cadáver de su expareja antes de quemarlo

El domingo 14 de abril, el mototaxista y exrecluso de 38 años Aguenor Abelardo Coica Verano, sumó a su largo prontuario delictivo, el más grave de los crímenes: con un cuchillo, asesinó a una mujer que, asegura, fue su expareja, Silvia Rosmery Moreno López, de 28 años

El cuerpo de Moreno López —madre de 4 niños— fue encontrado notoriamente quemado en el interior de la vivienda de Coica Verano —ubicada en el pasaja Yauyos, en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores—, pues el sujeto, tras asesinar a la mujer, intentó desaparecer sus restos a toda costa, antes de intentar darse a la fuga rumbo a Huánuco, en donde pretendía esconderse.

Esto ocurrió, sin embargo, el lunes 15 de abril, un día después de que Moreno López fuera asesinada. Es decir, que el feminicida confeso durmió junto al cuerpo de su víctima antes de prenderle fuego.

Así lo explicó el jefe de la Divincri de Lima Sur, el coronel de la Policía Nacional Edgardo Oré, tras cumplirse con la diligencia de reconstrucción en la escena del crimen:

“Le hizo cortes en la sala y la envolvió con una frazada. Al día siguiente, lunes, le prendió fuego con gasolina”, señaló el oficial.

Tras su detención, Coica Verano intentó justificar su crimen alegando que actuó bajo los efectos del alcohol. Ante la Policía, señaló que antes de perpetrar su crimen, estuvo libando junto a la occisa, quien, de acuerdo a su versión de los hechos, lo habría provocado para que él la matara.

“Empecé a tomar y a ella la seguía botando, pero no se iba. Seguía pechándome y me decía ‘mátame, pué, c...’. Y en mi borrachera, en mi drogues, agarré el cuchillo y le hice así nada más [agita el brazo en el aire, apuñalando el vacío]. Yo no pensé matarla. Pero en ese momento vi que ella se agarró, se sentó, me miró y se echó en el sillón. Yo pensaba que era que estaba dormida”, narró el hoy confeso feminicida.

Fuentes de la Policía Nacional indicaron que Coica Verano habría matado a su expareja por celos, dado que ella habría iniciado una nueva relación con alguien más. En datos de la PNP, Coica Verano se dedicaba a la venta de droga, por lo que ya había estado en prisión tres veces. Debido a este hecho, la PNP sospecha que una de las posibles razones por las que se habría dado la ruptura amorosa entre el feminicida y su víctima, fue por uno de sus ingresos a prisión.