Plantean que decisión de un donante de órganos sea acatada

En el país hay una lista de casi 7 mil personas enfermas que esperan un milagro: la donación de un órgano o tejido para seguir viviendo. El año pasado solo 62 personas con muerte cerebral fueron donantes gracias a la aceptación de sus familias.

Es una terrible realidad que podría cambiar si el Congreso decide trabajar en el tema.

Hace poco fue presentado el proyecto de ley Nº 4247 que busca modificar la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos humanos.

La iniciativa propone que se respete la voluntad de los ciudadanos que consignan en el DNI su deseo de donar órganos al morir y que esta decisión no sea revocada por su familia.

"Lo que pasa es que uno puede poner en su DNI que está de acuerdo con ser donante, pero muchas veces la familia no respeta esta voluntad, eso queremos evitar. Hay pacientes que mueren por falta de un órgano", indica el autor de la propuesta, César Vásquez (APP).

Dicho proyecto señala que de producirse la muerte y no haberse expresado la voluntad de donar, el consentimiento podrá ser otorgado por la familia.

También enfatiza que la voluntad del donante debe prevalecer hasta el final.

Y si bien el proyecto tiene un buen propósito, podría resultar insuficiente ante la demanda. Y es que en el país, el 80% de ciudadanos le dice 'no' a la donación de órganos, mientras que solo el 13% dice que sí y un 7% no indica nada en su documento.

Juan Almeyda Alcántara, jefe de la Dirección General de Donación, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud (Minsa), considera que se necesita trabajar en la educación y sensibilización de las familias para una cultura de donación.

En el país solo hay 2 donantes por cada millón de habitantes frente a los 7 mil peruanos que necesitan un órgano o tejido para seguir viviendo. "Entre una y dos personas mueren al día por falta de donantes", resalta Almeyda.

En todo el país, 5.918 pacientes necesitan un trasplante de córneas, 834 de riñón, 38 de hígado, 6 de corazón y 7 de pulmón.

Cada año la lista de espera se incrementa debido a que hay una alta tasa de personas que padecen de diabetes e hipertensión, afecciones que dañan los órganos y tejidos como córneas, riñón, corazón e hígado.

Ahora bien, cualquiera no puede ser donante. Según Almeyda, para ser donante y receptor es necesario pasar por varios análisis de compatibilidad que solo pueden ser hechos en establecimientos de salud.

"Hay un mito que en la morgue se roban los órganos para los trasplantes, eso es falso. Esos órganos ya no sirven, no funcionan, no pueden ser utilizados".

¿Quién puede ser donante? "Aquella persona con muerte cerebral, una herida de bala, una hemorragia cerebral que dañó el cerebro pero los órganos todavía se mantienen por un tiempo. En el caso de córneas y piel, la donación puede venir de una persona con muerte común o muerte cerebral". ❖

