Empezó la fiscalización en Mesa Redonda

En el primer día de suspensión de licencias y cierre de la zona de Mesa Redonda, un grupo de 200 inspectores y personal de Defensa Civil iniciaron la revisión de la primera manzana de las 9 que se fiscalizarán en la zona 2 (primera etapa).

La labor se inició a las 9 de la mañana y se extenderá por 15 días. En las dos semanas siguientes se cerrará la zona 3. El punto de inicio fue la manzana ubicada entre los jirones Puno, Huanta, Cusco y Paruro.

"En la primera manzana inspeccionada hemos encontrado 63 lotes; allí tenemos 600 unidades catastrales (locales o viviendas) y no todos nos han abierto la puerta, a ellos le hemos pegado un cartel advirtiendo que no han cumplido con la ordenanza 2159. Los predios que no reúnen las condiciones de seguridad no podrán abrir. Cuando terminemos de inspeccionar esta manzana, al día siguiente podrán funcionar solo los lotes que han pasado la inspección con resultado positivo", explicó Zuleyka Prado, gerente de Fiscalización de Lima.

Además, la funcionaria aseguró que los negocios que no pasen la inspección tampoco podrán abrir. Solo podrán hacer trabajos de subsanación respecto a las observaciones halladas por Defensa Civil.

"Más del 60% de los negocios de la primera manzana inspeccionada no han cumplido con las medidas de seguridad; los que lograron pasar la inspección podrán atender al público en breve, el resto tendrán que levantar las observaciones", agregó Prado.

En el primer día se inspeccionaron 215 locales. De ellos han sido clausurados temporalmente 180, 90 por medidas de seguridad y otros 90 porque no abrieron la puerta, incumpliendo la ordenanza.

Asimismo, las viviendas que se ubican en la zona donde se lleva a cabo la inspección no están obligadas a abrir sus puertas, pues la ordenanza no las incluye. Solo los propietarios decidirán si apoyan la labor de inspección.

No obstante, se sabe que algunas casas sirven de almacenes de productos.

Y mientras la inspección avanzaba, otros funcionarios se encargaban de empadronar a los propietarios de negocios, residentes y trabajadores.

El malestar en los comerciantes que dejan de vender sus productos y afectan sus ingresos diarios es más que evidente. Un grupo de ellos marchó por el Centro de Lima, reclamando dialogar con el alcalde Jorge Muñoz, pues alegan que la medida los perjudica y temen perder sus negocios.

"Creemos que la medida que tomó el alcalde es abusiva, no ha tomado en cuenta que tenemos trabajadores y debemos pagar préstamos; pedimos que fiscalicen, pero en coordinación con los comerciantes y no nos han invitado para un diálogo", señaló Rosalía Montoya, dirigenta de la galería ubicada en la cuadra 6 del jirón Puno. ❖

Soledad Rivas

Comerciante

“Lo que nos preocupa es que se demorarán más de 30 días para abrir y en nuestro negocio muchas personas dependen de mí; día que no trabajamos, día que no ganamos el dinero para poder comer”.

Gladys Otoya

Comerciante

“Han podido inspeccionar mientras nosotros seguimos trabajando, siempre fue así, pero cerrar nos perjudica porque muchos pagamos créditos, la campaña por el Día de la Madre está perdida”.