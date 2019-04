Puno: Aduviri fue el gran ausente en la reunión de la Mancomunidad de la Macro región sur

Los representantes de cinco regiones del sur del Perú se dieron cita esta mañana para constituir la “Mancomunidad Regional Macro Región Sur”. En la reunión estuvieron presentes los gobernadores Juan Tonconi (Tacna), Elmer Cáceres Llica (Arequipa) y Luis Hidalgo Okimura (Madre de Dios). Por parte de Cusco, asistió la vicegobernadora Delia Conde. Las regiones Ica y Apurímac no se presentaron, pero justificaron su ausencia.

Solo una región no dio razones de su falta. Pese a que el Gobierno Regional de Tacna hizo la invitación al gobernador de Puno, Walter Aduviri, este no asistió, no envió a ningún representante, ni se excusó por la ausencia.

La presencia de Aduviri y su reunión con sus pares de Arequipa y Moquegua, generaba gran expectativa debido a los recientes conflictos entre estas regiones y el cruce de palabras con Cáceres Llica y Zenón Cuevas.

Sobre esta ausencia, el gobernador Juan Tonconi aseguró que seguirá insistiendo para que Puno se una a la mancomunidad. La subsecretaria de fortalecimiento de la descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gabriela Niño de Guzmán, dijo que la región altiplánica puede sumarse a la mancomunidad cuando exista la disposición.

Por su parte, el gobernador de Arequipa, Cáceres Llica, hizo un llamado a Walter Aduviri para unirse. En sus palabras, está ausencia perjudica al pueblo puneño.