Sujeto intenta matar a su expareja pese a que juez le ordenó no acercarse a ella

No le importó que su hijo estuviera justo al lado de su expareja, pues igual intentó asfixiarla para acabar con su vida.

Tal fue el drama que vivió una mujer identificada como Anya Cerrón, quien se salvó de ser una posible nueva víctima de feminicidio gracias a la intervención de un vecino que rompió la puerta de su domicilio, en San Martín de Porres, y alertó a la Policía Nacional.

Gianfranco Venegas Cotillo (30), expareja de la señora Cerrón, con quien tiene un hijo menor de edad, fue detenido por agentes de la PNP luego de que un vecino denunciara las agresiones que le infringía a a su expareja.

De acuerdo a la denuncia que la agraviada hizo ante las cámaras de América Noticias, Venegas Cotillo irrumpió en su casa para matarla, pese a que existe actualmente un mandato vigente del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte que le ordena mantenerse alejado de su expareja a no menos de 200 metros de distancia.

Las garantías de protección que la justicia peruana concedió a la señora Cerrón, son producto de una denuncia por maltratos que esta interpuso contra el padre de su hijo en el 2016.

En el 2017, sin embargo, el Poder Judicial le impuso medidas más restrictivas a Venegas Cotillo, luego de que este se acogiera durante el proceso a la figura de terminación anticipada, reconociendo efectivamente que había atacado a la madre de su hijo.

Así, la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, además de establecer un radio de distancia que el sujeto no puede trasgredir, tampoco puede comunicarse con la víctima por ningún canal, salvo por temas urgentes o vinculados a su menor hijo.

No obstante esta disposición de la justicia, la víctima señaló que Venegas Cotillo también la agrede y acosa a través de las redes sociales y por mensajes de texto.

La señora Cerrón, por su parte, sostuvo temer por su integridad pues no descarta que su expareja regrese para volver a atacarla.

“Sinceramente tengo miedo de que me pase algo a mí porque, si me pasa algo, mi hijo no tiene con quién quedarse más”, dijo la mujer ante el medio citado.

Por otro lado, la víctima también señaló que el padre de su hijo no le pasa dinero ni una asignación alimenticia para el menor.