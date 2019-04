Tacna: Sentencian a un año de prisión a alcalde de Huanuara por manejar ebrio

Tacna. El último jueves, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia sentenció al alcalde del distrito tacneño de Huanuara, Gary Porfirio Calizaya Ramos, a un año de pena privativa de la libertad con reserva de fallo por el delito de peligro común por haber conducido su vehículo en estado de ebriedad.

El Quinto Despacho de Investigación de la Fiscalía Penal Corporativa de Tacna consiguió la sentencia contra el burgomaestre del distrito ubicado en la provincia de Candarave, en Tacna, luego de que este fue intervenido el último miércoles 24 de abril en la intersección de la calle 28 de Julio con la avenida San Martín.

La sentencia se dictó en horas de la tarde del último jueves durante una audiencia de terminación anticipada vía proceso inmediato. El juez Jorge Machicao Tejada, además, ordenó reglas de conducta para la autoridad edil (no cometer nuevo delito doloso, no acudir a lugares de dudosa procedencia, acompañar a su cónyuge a sus controles de natalidad, no ausentarse de la ciudad sin autorización judicial, entre otras reglas).

También deberá pagar una reparación civil de 840 soles a favor de la sociedad representada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El fiscal a cargo del caso, César Nieto Rossi, explicó que el Juzgado además ordenó, contra Calizaya Ramos, la inhabilitación para conducir vehículos motorizados por el periodo de un año.