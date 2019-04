Rechazan campaña del grupo ‘Con mis hijos no te metas’

Nuevamente, el grupo conservador 'Con mis hijos no te metas' colocó, ayer por la mañana, grandes carteles en varios puentes de la Vía Expresa, desde Barranco hasta el Cercado de Lima. Así se observaron mensajes como "Vizcarra, no promuevas la perversión sexual y los abortos", "Vizcarra, no a la pornografía en los colegios", "Congreso, saquen la ideología de género del Perú", lo que generó un rotundo rechazo de diversos organismos internacionales, colectivos y congresistas.

Conocido esto, los primeros en pronunciarse fueron los colectivos 'Ni una menos Perú' y 'Madres en Acción', que rechazaron la campaña de desinformación y manipulación de 'Con mis hijos no te metas' en torno a los textos escolares y el enfoque de género en el currículo.

"Ciertos grupos, para sus intereses, buscan frenar un enfoque que promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres", coincidieron.

Y a través de su cuenta en Twitter, la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Perú precisó que el enfoque de género brinda a los jóvenes conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para que puedan disfrutar de su salud, bienestar y dignidad.

En tanto, la oficina de la Unesco en Lima afirmó que "la educación sexual integral y el enfoque de género (del currículo) constituyen dos pilares importantes en la visión de la Unesco sobre la formación de niños, adolescentes y jóvenes".

En esa misma línea, la ONG Save The Children Perú explicó que el enfoque de género "erradica los estereotipos machistas que cosifican a la mujer y normalizan la violencia sexual; además que promueve masculinidades libres de violencia".

Pero el rechazo al colectivo 'Con mis hijos no te metas' continuó. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) aseveró que "o se lucha por construir una mejor sociedad o se sigue sumido en el retraso al que nos someten las posiciones conservadoras".

Al respecto, los congresistas Alberto de Belaunde y Gino Costa precisaron que la mayoría de peruanos aceptan el enfoque de género. "A pesar de que un sector quiere confundir, la mayoría de peruanos (8 de cada 10 peruanos, según una encuesta de Ipsos) está de acuerdo con el enfoque de género", agregó el segundo parlamentario. ❖

