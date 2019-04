Confirman arsénico en escolares de Yancayo

Rufino Motta

La mayoría de niños del centro poblado Yacango, en el distrito de Torata (Mariscal Nieto), tiene arsénico en el organismo por encima de los valores permitidos. Esto lo ratificó el segundo estudio médico realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (Censopas) del Ministerio de Salud (Minsa). El examen se aplicó a 136 niños, cuyas edades oscilan entre 6 y 12 años, de la institución educativa Vidal Herrera Díaz. Los padres de familia, a través de una consulta individual y reservada, recibieron los resultados. Los especialistas, encabezados por el galeno Jhon Astete, abrieron los sobres lacrados delante de los progenitores. Estos fueron enviados desde el Instituto Nacional de Salud (ISN) a través de mesa de partes de la Gerencia Regional de Salud.

Según el asesor de Alta Dirección del Minsa, Carlos Castillo Solórzano, el examen médico arrojó, para la mayoría de los menores, entre 0.30 As/ug/l y 0.60 As/ug/l (microgramos por litro de sangre). Estos valores están ligeramente por encima del límite permisible que es de 0.20 As/ug/l. Al conocer esto, algunos padres de familia, como Percy Huallpa, quedaron confundidos con los niveles reportados en los exámenes que tomó un grupo de médicos, encabezados por el galeno Omar Trujillo.

El primero estuvo peor

En el estudio anterior, se estableció que la mayoría de los 60 niños del mismo plantel tenían desde 0.50 As/ug/l a más; incluso, en uno de ellos, alcanzaba hasta 363.63 As/ug/l. Castillo Solórzano explicó que la concentración de este elemento no se mantiene constante en el cuerpo, sino que disminuye cuando se le expulsa por la orina o puede aumentar cuando hay exposición permanente. Por eso, dijo que los profesionales de salud han dado indicaciones a los padres para que adopten medidas preventivas. Esto, porque no hay un tratamiento específico para este tipo de problemas. El funcionario y su equipo se reunieron con el congresista Mario Mantilla y las autoridades locales. Precisó que la fuente contaminante puede ser el agua porque mediante el análisis, hecho por técnicos de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) en puntos de captación, se ha determinado la presencia de metales pesados, cuyos valores superan el parámetro recomendado. Mencionó que la atención de este inconveniente tiene que ser multisectorial. Harán seguimiento a los niños que así lo requieran, pero también exhortó al alcalde de Torata, Manuel Juárez, a adoptar medidas inmediatas. La autoridad edil dijo que hoy se pondrá en funcionamiento la planta de tratamiento de agua potable. A los sectores donde no llegan las redes, llevarán cisternas. Directivos de los agricultores de la zona pidieron que se socialice el informe para evitar dudas y desconfianza en la población. Asimismo, requieren que se haga un estudio a toda la población del distrito. Evaluarán el pedido y responderán en una semana.ϖ

Irán a Carumas y Pachas a tomar muestras de orina

El análisis muestral de orina se ampliará a los niños del colegio Horacio Zeballos Gámez de Carumas (Mariscal Nieto) y el centro poblado de Pachas, en el distrito de Chojata (Sánchez Cerro). Un grupo de médicos llegará en la primera quincena de mayo a tomar las muestras.

Además, el Ministerio de Salud evaluará realizar una intervención integral de la población de la región de las paltas.