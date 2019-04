Fiscalía y municipio de Cusco declaran la “guerra” a agencias

José Víctor Salcedo

El Ministerio Público y la Municipalidad Provincial de Cusco alistan labores de intervención inopinada y normas para combatir el funcionamiento de agencias de turismo, hoteles y restaurantes, que operan en la informalidad en la plaza Mayor y el Centro Histórico de Cusco.

Eduardo Poblete Barberis, fiscal de Prevención del Delito, aseveró que las diligencias se ejecutarán en mayo, para que las actividades en el mes jubilar de Cusco, en junio, se desarrollen sin inconvenientes.

Mientras que la Municipalidad Provincial de Cusco alista una ordenanza para sancionar y clausurar las agencias de turismo informales que operan en el Centro Histórico de la ciudad. El alcalde cusqueño, Víctor Boluarte, sostuvo que con esa norma se podrá reducir drásticamente el funcionamiento de agencias informales y proteger a los visitantes.

Sucede que el sector que más preocupa son las agencias de turismo, porque hasta hace dos años se estimó que solo un 35% eran formales y el resto, unas 250, funcionaban al margen de la ley. Cada año, más de la mitad de los turistas extranjeros, que llegan al Perú por vacaciones, tienen como destino la ciudad de Cusco.

La mayoría de esas agencias no tienen locales fijos, funcionan en compartimentos con cuatro a cinco escritorios, carecen de licencia de funcionamiento, no tienen autorización de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), no tributan, entre otros aspectos.

El propósito de la fiscalía y la comuna cusqueña es evitar que los visitantes sean estafados por incumplimientos contractuales, porque muchas de ellas no brindan el servicio que ofrecen.

Al respecto, el magistrado afirmó que existen denuncias, pero muchas veces no hay sanciones porque no llega a hallarse a los responsables justamente por la informalidad. “No se sabe a quién sancionar, te ofrecen el oro y el moro, y no cumplen”, aseveró.

En tanto, Boluarte dijo que también trabajarán con Dircetur para vigilar el trabajo de ese tipo de empresas. También, habrá trabajos para verificar los servicios de hoteles y restaurantes que hay en la ciudad.❖