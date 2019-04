Ordenan prisión preventiva para chofer del bus donde murieron militantes apristas

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, a cargo del juez Ubaldo Callo Deza, declaró fundado el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva al chofer de la empresa ‘Sechura Tours’, Jaime Luis Vílchez, que chocó contra un puente, accidente que dejó 8 muertos y más de 45 heridos, entre militantes y dirigentes del partido aprista.

Las personas afectadas se dirigían desde Piura hasta Lima, para asistir al sepelio del expresidente de la República, Alan García Pérez, El Ministerio Público pidió esta medida la cual fue aceptada por el juez a cargo del caso, Ubaldo Callo, por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas graves.

El juez consideró que existe peligro de fuga al no tener arraigo domiciliario ni laboral, además existe obstaculización de la justicia, por lo que se dispuso su inmediato internamiento en el penal de Carquín, en Huaura. De ser encontrado culpable, Jaime Luis Vílchez afrontaría una pena privativa de la libertad mayor de cuatro años.

Antes de la disposición del juez, Vílchez pidió afrontar el proceso en libertad. “Tengo niños que se ponen mal por ver a su padre en la cárcel, y a los cuales tengo que mantener. En todo momento he colaborado con la justicia, así que yo no me voy a fugar”, sostuvo. Añadió que el daño pudo haber sido peor si es que no realizaba la maniobra, ya que el bus pudo irse al abismo.