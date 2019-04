San isidro: joven que embistió a mujer con scooter eléctrico cuenta su versión

Un accidente en el que una mujer de 63 años fue impactada por un scooter eléctrico en una de las calles de San Isidro puso en alerta sobre este tipo de transporte, cuyo uso ha aumentado durante las últimas semanas en varios distritos de la capital.

Así, muchos se cuestionaron sobre el correcto lugar por donde deberían los conductores de estos monopatines. En el caso presentado, usuarios manifestaron que cerca del accidente se encontraba la ciclovía de la avenida Salaverry.

El joven conductor, identificado como Álvaro Rodríguez Carbajal de 21 años, justificó su trayectoria por la vereda al afirmar que se encontraba en área de difícil acceso a dicha área. Él se lamentó por lo sucedido y expresó sus disculpas tanto para la agraviada como para su familia.

“Fue un tema de casualidad, yo iba por la vereda. La señora salía justo al mismo momento que yo y ya no pude frenar el scooter; traté de sostenerla, pero ya no pude. (…) Nosotros tenemos un mapa que nos dice por dónde está permitido (transitar), ahí decía hasta la avenida Salaverry, pero para ese lado no cubría la ciclovía”, aseguró el joven a ATV Noticias.

“Yo fui por la pista por unos minutos, pero lamentablemente los choferes no te dejan, te botan, te tratan de chocar para que te vayas. Tuve que subir para la vereda a una velocidad más o menos prudente – a 15 kilómetros por horas - y pasó lo que pasó (…) Había un muro de casi dos metros de la cochera del edificio que ella ni yo podíamos percatarnos de quién venía o salía”, explicó.

Por otra parte, su abogado indicó que hasta el momento no se les ha notificado sobre una denuncia formal en su contra.

Agraviada se recupera y municipio tomó medidas

La mujer atropellada fue identificada como Ana María Rivera Otiniano. Ella se recupera en una clínica local de una fractura en el brazo derecho y de un traumatismo encefalocraneano. Todo es cubierto por el seguro de Mobo Movilitas, la empresa que alquiló el scooter eléctrico a Rodríguez Carbajal.

En tanto la Municipalidad de San Isidro comunicó ayer por la tarde que resolvió suspender los servicios de la mencionada empresa debido a que consideraban que haber incumplido con el Acta de Compromiso suscrito por ambas partes.