Jubilados de la PUCP realizan huelga de hambre por cuarto día consecutivo [FOTOS]

Persisten en su lucha. Ese es el caso de los extrabajadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) quienes desde hace cuatro días vienen realizando una huelga de hambre en el frontis de la casa de estudios. La razón de esta protesta, que mantiene en vilo a adultos mayores de entre 60 a 80 años de edad pertenecientes al régimen denominado Complemento de las Pensiones de Jubilación (CPJ) , reside en una medida que desde finales del 2016 ha suspendido sus aumentos de pensión y recortado sus gratificaciones.

El sol, cansancio y hambre no han sido impedimento para que estos exempleadores desistan en su protesta que apunta a que se logre restituir los incrementos que a cada jubilado de la PUCP de este sistemas les corresponde. Vestidos con polos blancos y cargando pancartas, adultos mayores quienes algunas vez sirvieron dentro de dicha institución, asisten a la puerta principal ubicada en la avenida Universitaria para que estudiantes, trabajadores y autoridades de la Universidad Católica conozcan sobre el problema que afrontan y buscan revertir.

La huelga de hambre la realizan entre cuatro a cinco personas, rotativamente, desde el pasado lunes. "Desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde (los jubilados) hacen huelga de hambre. Al día siguiente, otros cuatro a cinco toman su lugar ", señala Griselda Quiroz, quien es una de las representantes de los 600 jubilados PUCP que se han visto afectados por la medida del recorte salarial.

Lo que piden ellos no es un incremento en sus pensiones, señala Griselda, sino una retribución acorde al tiempo al que laboraron dentro de dicha universidad: "No estamos pidiendo aumentos, solo lo que corresponde. Nos hicieron trabajar hasta los 65 años y todo lo hemos cumplido, lo que hacen es una agresión", señala esta mujer quien desde el lunes, no prueba comida alguna, pese a su edad.

Para esta extrabajadora y sus compañeros, su edad no es impedimento para luchar por lo que a ellos les corresponde: "Estaremos débiles físicamente pero nuestras condiciones siguen intactas en la defensa de nuestros derechos", señala Quiroz.

Apelan al diálogo

La Universidad Católica elaboró una comisión integral, el pasado mes de marzo, para elaborar un informe sobre esta situación que denuncian los trabajadores afiliados al CPJ. Sin embargo, para la representante de los jubilados, este equipo no está conformado por un número equitativo de miembros representantes de cada parte: "Se firmó un acuerdo con las autoridades, en el que se quedó que íbamos a tener 4 de los 7 miembros en la comisión mixta encargada de elaborar un informe integral sobre la problemática. Sin embargo, esto no se cumplió: presentamos 4 representantes y solo 2 nos aceptaron".

Debido a esta situación, los extrabajadores de la PUCP han intentado encontrar un espacio de debate dentro de las sesiones internas de la universidad, como la realizada la tarde de este jueves. Pese a la insistencia de algunos miembros, señala Griselda Quiroz, en la Asamblea Universitaria de hoy se evitó poner el tema a debate.

Para esta exempleadora todo se reduce a un desinterés de la institución superior. No obstante, asegura que ellos continuaran con la huelga de hambre hasta que se haga caso al pedido que exigen desde hace algunos años atrás. La única forma de levantar la medida será, agrega, estableciendo un acuerdo pactado con la PUCP en los que se asegure la restitución de sus incrementos mensuales y gratificaciones recortadas.

La PUCP se pronuncia

Respecto a esta protesta realizada por los jubilados de la PUCP, dicho de centro universitario ha evitado emitir algún tipo de pronunciamiento oficial. Sin embargo, en el portal web se compartió un comunicado firmado por el rector pro tempore de la PUCP, Efraín Gonzales de Olarte, quien lamentó que un grupo de los exempleadores haya anunciado el rompimiento del diálogo con la institución así como el desconocimiento de la comisión conformada por el Consejo Universitario.