Cusco espera 200 mil turistas en la 75 edición del Inti Raymi [VIDEO]

A un mes de las fiestas del Cusco, ya se vive toda la emoción que representan las más de 200 actividades que tienen como punto central la celebración del Inti Raymi o Fiesta del Sol. Desde la capital del Perú, hoy se realiza la presentación nacional e internacional del cronograma de festejos para el mes jubilar.

Una primera medida que puede avizorar la magnitud y magnificencia de estas actividades es su internacionalización. Con la participación de varias instituciones y personalidades destacadas tanto del ámbito privado como el público, brindan todos los detalles para atraer, con mayores facilidades, a los visitantes de todo el mundo.

Para este año, la Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC, estima que arribarán unos 200 mil turistas a Cusco, los cuales generarían un impacto económico de S/ 72 millones a la economía local.

Solo en el Inti Raymi, durante la escenificación en sus tres zonas: Qorikancha, Plaza de Armas y Saqsaywaman, esperan congregar a unos 9000 espectadores. Cabe resaltar que, solo en el escenario principal (Saqsaywaman), el número de butacas es para 3800 espectadores.

“Estos viajeros llegarán principalmente de Norteamérica, aunque habitualmente se destaca la presencia de turistas alemanes, franceses e ingleses. Si hablamos de nacionales, la mayoría llega procedente de Lima y Arequipa”, refirió Fernando Santoya Vargas, presidente del directorio de EMUFEC.

Este año 2019 se conmemoran 75 años desde que fueron instituidas las fiestas de la ciudad del Cusco. El Inti Raymi fue instituido por el inca Pachacútec en el siglo XV y comenzó como una tradición religioso-cultural. En 1944 la festividad fue reinstaurada y, en la actualidad, representa una ceremonia solemne en rituales y llamativa para el turismo por los más de 700 actores que intervienen en la escenificación.

NOVEDADES

Fernando Santoyo reveló que las fiestas de Cusco serán esta vez Smart, “se incorporará y promocionará una app bilingüe con todo el programa de las fiestas para mayor comodidad de los cusqueños y turistas”. Además, anunció que se promoverán fiestas sostenibles, pues se sensibilizará a la población para disminuir la generación de residuos sólidos y en el caso del Inti Raymi se prohibirá el ingreso de plástico de un solo uso y tecnopor.

PRECIOS

Saqsaywaman contará con tres tribunas para los espectadores: naranja, roja y verde

El ingreso general para la tribuna naranja tendrá un costo de US$ 160. Mismo precio ha sido asignado para la tribuna roja. Niños y guías de turismo deberán pagar por esta localidad US$ 80. Por su parte, la zona verde tendrá un costo de ingreso general de US$ 110, mientras que para niños y guías el precio de es US$ 55. Las entradas podrán ser adquiridas a partir del 6 de mayo en la página web de Emufec.