Obispo de Tacna: Suicidio no es un refugio para evitar enfrentar problemas

El obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua, Marco Antonio Cortez Lara, manifestó su preocupación por la ligereza con que algunos toman un suicidio a fin de evitar enfrentar problemas. Esa fue su respuesta al ser consultado por las declaraciones del exsecretario de la Presidencia de la República, Luis Nava Guibert, en la audiencia donde se debate la orden de detención en su contra.

Nava, exsecretario de Palacio, señaló que preferiría morir antes de separarse de su familia y que su detención era una medida exagerada. Él es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

"Bajo esta situación, una persona puede decir lo que quiera, pero estamos tocando un tema bien delicado. Más allá del caso de ese señor (Luis Nava), yo creo que es lo mismo cuando dicen: 'Si me dejas, me mato, me corto las venas'. Es lo mismo, solo que en otra versión. ¿Cómo se llama eso? Coaccionar, chantaje", declaró severo el obispo.

Recalcó que el suicidio no resuelve los problemas y es lamentable que algunos traten de llegar a ese recurso extremo para no enfrentar un problema.

Opinó que, desde la muerte del expresidente Alan García Pérez, recién los medios de comunicación y la población han tomado interés en el problema de salud mental de las personas que toman la fatal decisión de autoeliminarse. Sin embargo, el problema social del suicidio en el país afecta a un gran sector de la población, sobre todo a los más humildes, quienes viven en depresión por sus condiciones de vida, ya sean de pobreza o violencia. Instó a que se reflexione también sobre esos casos desde todos los sectores, pues aunque no se trata de políticos de coyuntura, son vidas humanas que merecen atención de la sociedad.

Fiesta de las cruces

Por otro lado, el obispo anunció que la misa por la Solemnidad de las Cruces, el 3 de mayo, no se realizará en la catedral, como usualmente se hacía. Este año, la misa se oficiará en la parroquia Señor de los Milagros.

Esa decisión se tomó por la caída de una cornisa de la catedral hace más de una semana.

El obispo aclaró que no existe riesgo en el interior de la catedral, pero es usual que más de 150 alferados de cruces se aglomeren en el frontis del templo a la espera de la bendición.