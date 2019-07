Hospital de Chala en Arequipa no funciona por falta de personal médico

Arequipa. El hospital de Chala, ubicado en la provincia de Caravelí, fue inaugurado en diciembre del año pasado por Yamila Osorio. Han pasado cuatro meses de este acto y ni una sola persona ha podido ser atendida en esta infraestructura de más de S/ 45 millones.

Arturo Montesinos, alcalde provincial de Caravelí, señaló que este hospital tiene equipos y mobiliario comprados. Pidió al gobernador regional, Elmer Cáceres, que este establecimiento funcione. En Chala, hay una población de más de 15 000 habitantes, que se atienden en un centro médico provisional.

Pidió a congresistas de Arequipa y funcionarios del gobierno regional viajar a la provincia para inspeccionar el hospital.

Leonardo Chirinos, gerente regional de Salud, explicó que pese a que han construido gran parte del hospital de Chala, aún no se puede utilizar porque la obra no ha sido liquidada. Falta que se termine de construir un pequeño porcentaje.

Es por este motivo que el Ministerio de Salud no puede destacar personal al hospital, pero indicó que no es el único caso. La gestión de Osorio dejó otros hospitales a medio construir en Camaná y Cotahuasi. Los tres se encuentran en la misma situación. Fueron inaugurados, pero no habían sido concluidos. Son elefantes blancos.

El gerente dijo desconocer los avances de esta gestión en los hospitales, señaló que el área encargada de la construcción es la Gerencia de Infraestructura.