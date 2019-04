Reniec: Trabajadores en paro nacional reclaman derechos laborales

Los empleados del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se encuentran realizando un paro nacional de 24 horas, con el objetivo de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tome en cuenta los derechos laborales que han adquirido en años de lucha.

"El año pasado, reconoció solo los laudos ganados hasta el 2011. Ahora nos envió un documento que desconocería los otros cinco, lo que ocasionará un recorte en el sueldo de más de 4.000 personas", aseguró el secretario general del sindicato de trabajadores, Luis Barrera.

Tras un documento, enviado ayer por dicho sector a la Secretaría General del Reniec, se indica que la entidad “se ve forzada por el desconocimiento de la validez de los laudos arbitrales de los años 2012, 2013, 2015, 2016 y 2018” a tomar tal medida.

Es decir, desde mayo de este año el pago de haberes será abonado sin considerar los beneficios económicos que habían obtenido. Entre otras cosas, se desconocerán dos aumentos de sueldo que lograron por mandato judicial.

“Hay trabajadores que gracias a la homologación de los laudos ganaban S/2.000, pero que ahora pasarán a ganar el sueldo mínimo", dijo el representante de los afectados.

Además, lamentó que el Ministerio de Economía no cumpla con lo ofrecido, pues el año pasado se comprometió a convocar reuniones para tratar el tema de los laudos, promesa que no llevó a cabo.

“El MEF quedó en instalar una mesa de trabajo, la viceministra quedó en instalar una mesa de trabajo y no lo hizo. Hace dos semanas se reunió con los funcionarios para decir que ya no van a autorizar, está prohibido el pago de laudos arbitrales. Ellos han determinado que no serán pagados”, añadió.

Luis Barrera advirtió que, de no solucionar la demanda, la huelga se radicalizaría pasando al cese de actividades de forma indefinida. En consecuencia, no se permitirá que los ciudadanos efectúen trámites como cambio de DNI, duplicados, registros, certificados, entre otros.