Jorge Muñoz suspende aumento de sueldos a trabajadores [VIDEO]

Tras la denuncia pública que hablaba sobre el incremento de salarios a personal de confianza del alcalde Jorge Muñoz, el burgomaestre anunció que ha retrocedido en esta decisión, como muestra de que está escuchando a la población capitalina.

De este modo, queda sin efecto el beneficio otorgado a funcionarios de la Municipalidad de Lima, el mismo que se había brindado desde el inicio de la gestión actual.

Sin embargo, defendió la medida que – según explicó – cuenta con documentación que la avala, pues la mejora remunerativa representó un ahorro en la contratación de asesores y consultorías.

“Si bien nosotros tenemos informes de naturaleza legal e informes internos y administrativos que dan la razón en esta posibilidad de aumentar sueldos para darle un mejor decoro salarial a nuestros funcionarios, he escuchado la preocupación de la gente”, indicó.

“Se recortaron las asesorías y lo que se buscaba era tener un mejor clima laboral. Pero, escuchando alguna preocupación de las personas y para que no exista ningún ruido en ese aspecto hemos vuelto a las condiciones antes del alza”, remarcó.

Además, aclaró que la disposición favorecía a los empleados, no a su propia persona. “Lo que evidencia esto es que el alcalde Jorge Muñoz toma decisiones. No me he subido ni un sol. Se subió a los funcionarios buscando tener mejor decoro en escala salarial”, precisó.

Un reportaje de “Panorama” denunció tal incremento y también que la mayoría de los 44 gerentes y subgerentes que trabajan en la comuna capitalina provienen de la Municipalidad de Miraflores.