"Cusco tendrá sistema de buses interconectado por un carril exclusivo"

José Víctor Salcedo

Víctor Boluarte Medina está por cumplir el cuarto mes de su gestión como alcalde de Cusco. En esta entrevista, habla de sus prioridades: resolver los problemas del transporte, basura, seguridad y protección del patrimonio en la ciudad. También, habla de Alan García, el suicidio y su alejamiento del Apra.

Tras los primeros 123 días, ¿ya tiene claro qué obras piensa hacer en su gobierno?

Siempre lo tuvimos claro. Los problemas de Cusco son vialidad y transporte, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, seguridad ciudadana, protección del Centro Histórico, entre otros.

¿Por qué en su informe de cien días no hubo una propuesta de políticas municipales que ayuden a resolver esos problemas?

Tuvimos un plan para los cien primeros días, que es lo inmediato. Después, sigue cómo enfrentar estos grandes problemas, pero lamentablemente no se solucionan en tres o seis meses; requieren de proyectos que trabajamos paulatinamente y esperamos que empiecen este año.

El problema más cercano que afrontará será el cierre del minirelleno sanitario de Haquira, cuya vida útil termina en 2021. ¿Cómo planea resolverlo?

Había áreas que no trabajan con su verdadera potencialidad, una de ellas era la de Proyectos Especiales. Ahora tenemos a más de 50 técnicos, cuatro de ellos están dedicados solo a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. Ahora estamos en etapa de identificar un terreno para adquirirlo o en qué condiciones lo usamos para la planta. Hay varias propuestas de nacionales y extranjeros para dedicarse al tratamiento de los residuos sólidos.

El transporte sigue siendo caótico en Cusco. ¿Qué hará para solucionarlo y en qué tiempo?

Estamos trabajando —ya la Cooperación Francesa trabajó— un mecanismo VTR o un sistema de buses interconectado por un carril exclusivo que tendría que ser en la avenida La Cultura. Ese es un tema que requiere algunos ajustes adicionales. Un segundo tramo sería desde la estación de Wanchaq —cuando la podamos utilizar, porque estamos dialogando—, luego en la Vía Expresa y la avenida El Ejército, pero a futuro, porque no creo que podamos en la gestión. Sin embargo, se sentarán las bases. Un asunto ligado a esto es la vialidad y para eso tenemos que hacer la avenida Collasuyo, Vía Expresa y la continuación de avenida Evitamiento.

¿Cuál es su política de protección del patrimonio en el Centro Histórico?

El respeto a la ley y a los documentos de gestión como el Plan Maestro del Centro Histórico, que están destinados a protegerlo. (...) Nos reunimos con el presidente de Icomos y representantes de Unesco, les dijimos que nuestra voluntad es proteger nuestro patrimonio. Además, debemos poner en valor todo nuestro patrimonio; por ejemplo, en la avenida Sol, donde hay un canal inca, y en Pampa del Castillo, con una expropiación por necesidad pública de casonas que pondrían en contexto todo el Koricancha.

¿En qué está su propuesta de unir los sistemas de videovigilancia de los distritos?

Actualmente, hemos avanzando un convenio con la Caja Cusco, para que todos los mercados de la ciudad tengan 150 cámaras. Un gran paso, porque todo el Cusco no tenía más de 180 cámaras, de las cuales ni la mitad funcionan actualmente. Hay, además, un proyecto de inversión pública para, primero, tener nuevas cámaras, porque hacer que funcionen las antiguas es más difícil; luego, interconectarlas con Santiago y el Centro de Monitoreo Provincial.

¿Hay voluntad de los alcaldes distritales?

No solo buena voluntad, también las mejores relaciones. Hemos aprendido de las malas lecciones anteriores de que si cada uno avanza por su lado, todos vamos a perder todo. Vamos a hacer un trabajo conjunto.

¿Cómo debe llegar Cusco al Bicentenario?

Aunque no nos compramos el discurso de Lima de que el Bicentenario es el 2021, porque ese proceso empezó en 1780 y concluyó en 1824, queremos llegar con aeropuerto de Chinchero, avenida Ejército, Vía Expresa, túnel de Chinchero, Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y gasoducto. Así, al 2024, podemos avanzar para convertir al Cusco en la segunda ciudad económicamente más importante del país.

En su cuenta en Twitter, escribió: “Mi sentimiento es de pesar y profunda consternación con el suicidio de Alan García. Siento que el odio político, que se lleva al ámbito judicial, nos lleva a este desenlace fatal”. ¿Por qué piensa así?

Porque mi sentimiento siempre va a ser de pesar, de consternación, porque he conocido a Alan García. No voy a negar mi pasado de haber sido antes militante del Apra. Conocí a Alan García, me tenía mucha consideración, muchas veces me llamó y conversamos sobre el Cusco. Además, más allá de las simpatías y antipatías políticas; lamentablemente, en el Perú, no podemos aún convivir pacíficamente.

Usted ha sido condenado a dos años de prisión, ¿se ha sentido víctima de ese odio político?

Actualmente, tengo un proceso judicial de contendores políticos. Quizá cometí el pecado de ser decano siendo aprista y eso originó una serie de animadversiones.

¿Su twit confirma esa frase que señala que un aprista puede renunciar a su carnet, pero nunca al Apra?

(Risas) Creo que a lo que uno nunca puede renunciar es a su vocación democrática. Más allá de ello, institucionalmente, no pertenezco al Apra. Es más, demandaría una mayor actividad no solo del Apra, sino también de los demás partidos para fortalecer la institucionalidad democrática. Yo, más que convicciones políticas e ideológicas, tengo un profundo compromiso con el sistema democrático.v