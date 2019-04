Cierre de terminal se tratará mañana, aunque Marcelo no ha variado su posición

El cierre del terminal terrestre Santa Cruz se tratará otra vez mañana, durante una reunión de la mesa técnica conformada por autoridades locales de las provincias de Ascope y Virú, dirigentes y empresas que prestan servicio de transporte interprovincial.

La cita será pese a que el burgomaestre provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, ratificó el lunes que de todas maneras el 1 de mayo será clausurado el terminal Santa Cruz debido a que está situado en el segundo anillo vial de la ciudad y eso está prohibido debido a la normatividad vigente.

La posición de Marcelo es invariable: los transportistas deben ir al terrapuerto ubicado en la avenida Moche porque reúne las mejores condiciones tanto para ellos como para los usuarios que viajan al Valle Chicama.

El consejero regional por Ascope, Greco Quiroz Díaz, aseguró que el traslado de las empresas al terrapuerto no afectará ni a las empresas de transportes ni a los usuarios.

“Este tema se ha querido manejar políticamente y no de una manera técnica. Los empresarios van a pagar 4 soles por salida, igual como lo hacían en Santa Cruz, los pasajeros no van a pagar nada (se rumoreaba que iban a cancelar 1.30 soles) y la rutas no se van a variar”, puntualizó.

En tanto Marcelo denunció ante la Fiscalía de Prevención del Delito a su homólogo de Ascope, Jhon Vargas Campos, por instigar a las autoridades y población del Valle Chicama para que desplieguen medidas y comportamientos en contra del cierre del terminal de Santa Cruz.