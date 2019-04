Chiclayo: mercado distrital en alto riesgo por techo a punto de caer [VIDEO]

Gran peligro corre los comerciantes y compradores de un mercado distrital en la ciudad de Chiclayo, luego que se advirtiera desde Defensa Civil, el riesgo en su infraestructura, que en cualquier momento se vendría abajo.

Se trata del centro de abastos Guillermo Baca Aguinaga, en el pueblo joven Atusparias, del distrito de José Leonardo Ortiz, donde el techo se ha caído por pedazos y en la actualidad varias calaminas quedan colgadas y expuestas a que, por el fuerte viento y su peso, se caigan en cualquier momento.

El dirigente de los comerciantes, Sixto Vásquez Flores, indicó que, en varias ocasiones, las autoridades municipales han llegado a ofrecer solución al problema del techo, sin embargo, no han podido avanzar en nada, debido a que dentro de la junta directiva existen algunas personas en minoría que se oponen al progreso.

En el lugar se observa como la mayoría del techo se encuentra descubierto y varias calaminas son un peligro para vendedores y visitantes, quienes llegan a diario. Además, la basura que se acumula en las afueras, es otro problema que atenta contra la salud e incrementa la contaminación ambiental.

Las amas de casa señalaron que esperan una pronta solución, debido a que en muchos casos llegan con sus hijos menores de edad y hace unos meses se cayó una calamina oxidada, pero que por suerte no hubo nadie en el área, no obstante, advierten que no debería ocurrir una tragedia para recién tomar acciones.