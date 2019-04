San Juan de Lurigancho: Niña denuncia a su abuelo por haber abusado de ella durante 5 años

Una adolescente de 14 años denunció que, durante cinco años, fue víctima de abuso sexual por parte del esposo de su abuela paterna, identificado como Eduardo Escudero Lucen (75). Pese a la denuncia, el padre de la menor de edad no cree en su hija.

La madre de la menor contó a Latina que ella y su expareja se separaron cuando su la menor víctima tenía ocho años. Desde ese entonces, por disposición judicial, ella iba a la casa de su progenitor en San Juan de Lurigancho.

En todo este tiempo, Eduardo Escudero ha venido propinándole tocamientos indebidos e, incluso, intentó violarla. El sujeto la amenazaba de muerte, por lo que la menor calló.

La víctima se hizo más de 100 cortes en ambos brazos para intentar acabar con su vida. Tras ese hecho, le contó todo lo que había estado viviendo a su madre. Casi un año después de hacer la denuncia respectiva, la Fiscalía aún no ha citado a Escudero.

Pese a los informes psicológicos y el testimonio de la adolescente en la cámara Gesell, el padre no cree en la denuncia. "Ella tiene problemas emocionales porque son reacciones de personas que vienen de familias disfuncionales", dijo al citado canal.

Por su parte, la familia de la adolescente contó que, hasta ahora, la Fiscalía no ha llamado a declarar a Escudero Lucen. Asimismo, no tienen abogado pese a haber pedido ayuda al Ministerio de la Mujer. “Un 20 de agosto yo denuncié y la justicia no ha hecho nada […] La abogada del Centro de Emergencia Mujer de Zárate me dijo que solo es una abogada para todo San Juan de Lurigancho y no podía ayudarme”, agregó.