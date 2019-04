San Juan de Miraflores: anciana pierde todo tras incendio en su vivienda [VIDEO]

La noche del último domingo, un incendio se registró en un almacén de reciclaje, ubicado en la cuadra 10 de la avenida Víctor Castro Iglesias en el distrito de San Juan de Miraflores. La propietaria del inmueble, una anciana de 75 años, lo perdió todo.

La mujer afectada se dedicaba a recolectar y vender materiales para el reciclaje, por lo que había material inflamable en el lugar donde se originó el siniestro. Según informó Canal N, a alrededor de las 9:00 p.m., la comerciante salió a comprar y, al volver, encontró su vivienda en llamas.

“Yo uso una lamparita a pilas, no uso velas. No tengo luz desde hace 20 años. No sé qué causó el incendio”, dijo la anciana al citado medio.

Según el sitio web del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, diez unidades llegaron al lugar para controlar el siniestro. Sin embargo, los hombres de rojo tuvieron problemas con el abastecimiento de agua. “Desde hace hora y media le estamos solicitando apoyo a la municipalidad del sector. No nos manda ni su cisterna ni un cargador frontal que necesitamos para ingresar”, declaró uno de los bomberos.

Mientras tanto, los vecinos de las casas aledañas sacaron sus cosas a la calle porque temían que el fuego se expandiera.

Luego de cuatro horas de trabajo, el incendio logró ser confinado. Ahora, la comuna de San Juan de Miraflores deberá verificar si el local contaba o no con licencia de funcionamiento.

Efectivos de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú (PNP) investigan las causas del siniestro.