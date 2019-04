Chorrillos: incendio consumió un almacén de productos plásticos esta madrugada [VIDEO]

Parece que abril es el mes de los incendios. No hay distrito que se salve. Esta madrugada un siniestro acabó con un almacén de productos de plástico que se ubica en el asentamiento humano Las Delicias, en la cuadra 15 del jirón Yanahuanca, en el distrito de Chorrillos.

Aparentemente, el incendio se habría producido a raíz de un cortocircuito en el almacén chorrillano. Por fortuna, las cuatro unidades de bomberos que llegaron al lugar del hecho lograron domar el fuego tras un espinoso trabajo.

De lo que sí se tiene completa certeza es que en el local del siniestro se guardaban baños portátiles, productos inflamables y plástico. De acuerdo a las primeras informaciones, el incendio en Chorrillos habría comenzado aproximadamente a las 12:15 de la madrugada, poniendo en estado de alerta a los vecinos de la zona, pues amenazaba con extenderse hasta las viviendas colindantes.

Los vecinos de Chorrillos explicaron que el terreno víctima del siniestro era rentado a una persona que trabajaba con material inflamable. Además, denunciaron que el local no cuenta con una licencia del municipio para almacenar productos de esa índole. Pero no esta no será la primera vez que el edificio arde en llamas, pues años atrás también sufrió de un dantesco.

Y son los mismos vecinos de Chorrillos quienes estarían recolectando firmas para que el propietario del local se retire de la zona, pues este hecho se podría repetir a una mayor escala y sería trágico.

Este siniestro se suma al incendio que el pasado viernes azotó Mesa Redonda. En éste 33 casas quedaron en escombros. Al epicentro de la tragedia llegaron 40 unidades de bomberos y 350 efectivos para socavar el fuego, que duró 12 horas. El incendio fue de grado 4, lo cual involucra una tragedia local, así como el caso en Mesa Redonda del 2001.

El fatal episodio se dio desde las 5:30 p.m. del pasado viernes hasta las 5:30 a.m. del último sábado. Los bomberos incrementaron la presión de agua de 17 a 22 metros de columna de agua de los grifos del sector 8 para garantizar el mejor trabajo de los bomberos. Tras ello, la zona fue cerrada y dos colegios cercanos al corazón del incendio suspendieron sus clases por precaución.