Sujeto dispara contra discoteca tras no permitirle ingresar [VIDEO]

Este lunes por la mañana, en el distrito de Independencia, un sujeto desató una balacera porque no le permitieron ingresar a un local nocturno ubicado en la calle C.

Tal como se logra observar en las imágenes compartidas, el sujeto, quien según Panamericana sería un efectivo de la Policía Nacional vestido de civil, tenía el arma de fuego en su vehículo. Según personas que se encontraban en el lugar, el hombre habría realizado hasta seis disparos contra la discoteca.

Por fortuna, no se registró a ninguna persona herida producto de la balacera. De acuerdo a un trabajador de la discoteca ‘Mozart’, no se le permitió el ingreso al presunto efectivo de la PNP porque eran más de las 3:00 a.m. y según una ordenanza municipal a esa hora deben cerrar.

El responsable de lo ocurrido ya fue detenido, él se encuentra en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri).

En los últimos días varias otras balaceras también tuvieron lugar en Lima. A diferencia de la mencionada, estas sí cobraron la vida de personas. Una de ellas sucedió en pleno Jueves Santo, la cuadra 4 de la avenida Dos de Mayo en el distrito de Bellavista en el Callao.

Producto del ataque, una bebé de tres meses falleció mientras que su padre resultó herido. Ambos fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión, en donde el hombre fue diagnosticado con una ‘‘herida multiple en tórax por proyectil de arma de fuego’’. La menor llegó cadáver.

Peritos de criminalística acudieron al lugar de los hechos y hallaron seis casquillos. De acuerdo a lo informado, se presume que trataría de un ajuste de cuentas.