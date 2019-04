“Hubiera tenido responsabilidad política (en textos con 'errores') si seguía como ministro”

El exministro Daniel Alfaro responde a las acusaciones en su contra por los "errores" hallados en los textos escolares de Desarrollo Personal, Cívica y Ciudadanía de tercero de secundaria.

¿Usted también cree que ese link con contenido sexual es un error "garrafal", como dice la ministra Pablo, o uno "imperdonable", como dice el presidente?

Los calificativos del error se tienen que determinar en una comisión investigadora que evalúe –además de los links– el texto en su integridad y vea la proporcionalidad del error. Hay una comisión en el Minedu, y la Contraloría también investiga.

¿Conocía de ese contenido?

De los links y sus contenidos no, porque tampoco es función del ministro llegar a ese nivel de información, ¿no?...

Pero antes ya se había advertido errores en los textos.

El contenido de los links producto de esta polémica sale incluso después de que dejé el cargo. Es importante recalcar que dentro de las funciones del ministro no está la elaboración y revisión de textos. Eso está en áreas especializadas (...). Incluso estas firman las aprobaciones.

Entiendo, ¿pero quién asume la responsabilidad?

Hay una responsabilidad funcional directa que compete a las áreas técnicas. Si quieres, hay otra responsabilidad política que son los errores que se dan en la gestión de un ministro. Este tiene la responsabilidad política, pero no responsabilidad funcional.

Entonces, ¿quién es el responsable político?

Te comento el proceso para entenderlo bien. Desarrollo Personal, Cívica y Ciudadanía es un área creada en el nuevo currículo del 2016. Es importante porque tiene que ver con la autoestima, valores, convivencia... En el fondo, lo que quiere atacar es la problemática de la sociedad: reducir el embarazo adolescente, eliminar estereotipos, educación sexual... Entonces, desde el 2016 hasta que inicia mi gestión se había elaborado unos borradores (...). El área técnica revisó ese contenido y vio que había oportunidades de mejora de cara a la política pública que se buscaba. Se vio necesario ir más allá de la revisión y hacer consultas con padres, congresistas, expertos...

... Y representantes de 'Con mis hijos no te metas'.

Era producto de poder socializar más estos textos para recoger todas las inquietudes.

Entonces, este texto, ahora cuestionado por los grupos conservadores, fue visto por ellos.

Sí... En la primera versión que recibimos fue visto. En las mesas, lo que hizo el área técnica fue extraer las partes más sensibles del texto y exponerlas (...). Obviamente, el Minedu tenía la rectoría sobre la elaboración. El área especializada decide qué se incluye y qué no (...). Además, en febrero de este año se enviaron todos los textos a los congresistas Milagros Salazar y Juan Carlos Gonzales. Hasta el fin de mi gestión no hubo respuesta.

Entiendo. Usted habla de la responsabilidad del área técnica, pero ¿en lo político?

Si entendemos la responsabilidad política como cualquier acción que se desarrolla durante una gestión, así no haya tenido el ministro una funcionalidad directa, se determinaría que esos links se hicieron por el equipo técnico del 2019...

¿Entonces?

Hubiera tenido responsabilidad política en ese caso (sobre los links de los textos) si seguía como ministro. Lo digo porque ya no lo soy (...). No es que haya hecho caso omiso a mis funciones. Quiero dejarlo en claro porque la denuncia constitucional dice que no las cumplí.

¿Y quién no lo hizo?

El área técnica, responsable de elaborar y aprobar todos los textos escolares.

La ministra Flor Pablo lo ha señalado directamente. Dice que no hubo control de calidad y que se hizo todo a la ligera.

(...) Cuando tuve esa "crisis de textos", con los de Comprensión Lectora de 5°, nos dimos cuenta de que no había procesos claros para elaborar textos escolares. Producto de ello saqué en agosto una resolución ministerial para crear una comisión que generara lineamientos para mejorar la producción. En marzo se aprobaron estos últimos.

Hubo lineamientos, pero ¿por qué igual se terminó con estos textos cuestionados?

Los textos tienen que ser evaluados por una comisión de especialistas para determinar en conjunto su calidad...

¿Cree usted que esa información es inadecuada para un adolescente de quince años?

La información que aparece en los links, no la del texto, no forman parte de la política educativa que nosotros promovimos. Y ¿por qué? Porque levantan polémica y pueden tergiversar su finalidad pública.

Tal vez la idea sea no generar polémica, pero sí brindarle información a los adolescentes. ¿Es malo hablarle de placer sexual u otros términos tan mencionados en el Pleno?

Mira, hay varias voces alrededor. León Trahtemberg dice que el contenido en el link respecto al texto es desproporcionado; Eduardo León dice que es un buen texto el del Minedu..

¿Pero usted qué dice?

Como (ex)ministro digo que esos contenidos no se promueven desde la política educativa que gestioné. Como dice Trahtemberg, es desproporcionada la relación del texto con el link (...). No es un libro pornográfico.

¿Teme a la denuncia constitucional en su contra?

Cualquier denuncia constitucional hay que tomarla en serio. Mi interés es dejar en claro que no hay responsabilidad funcional directa del ministro. Más bien hubo preocupación trasladada en mis funciones: resoluciones, lineamientos. Eso es importante porque lo fuerte se viene el 2020, cuando se renueve toda la dotación.

¿Hace un mea culpa?

Lo que puedo decir es que no es posible para un ministro poder identificar esos links...

¿La preocupación del Congreso por los libros es genuina o hay un interés político?

(...) Hay grupos partidarios en el Congreso que tienen una posición determinada sobre cómo se deben elaborar los textos escolares y es lo que siempre he recibido como insumo. Eso denota un interés político específico sobre los contenidos, lo cual es parte de la democracia.

¿Y cree que hay una intervención de 'Padres en acción' o 'Con mis hijos no te metas'?

¿Una intención de tener participación en los textos escolares? Bueno sí, siempre ha sido una constante de estos grupos.

¿Están aprovechando para atacar el enfoque de género?

Su posición desde siempre ha sido no al enfoque de género porque creen que detrás de eso hay una "ideología"...

¿Pero se cogen de los textos escolares para hacerlo?

Lo han hecho y van a continuar haciéndolo. Es la posición política que tienen los grupos conservadores. ❖