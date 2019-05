¿Cómo se escribe? Errores frecuentes que cometemos al escribir

Escribir es parte de nuestro día a día. En redes sociales, Whatsapp, correos electrónicos o de forma manual, el lenguaje escrito es una de las herramientas que más utilizamos para comunicarnos. Sin embargo, así como intercambiamos mensajes, también estamos expuestos a equivocarnos.

La forma en la que empleamos las palabras, acortándolas o reemplazándolas, hace que cometamos errores con las normas de puntuación, formas verbales, ortografía, entre otros. Algunos de estos se han normalizado tanto que ya forman parte de nuestro vocabulario y forma de escribir.

Pero, ¿cuáles son los errores más frecuentes al escribir? Te lo mostramos en esta nota.

1. ¿Se dice yendo o llendo?

Distinguir el uso de la 'll' y la 'y' puede resultar complicado para algunos debido a las similitudes fonéticas; sin embargo, la forma correcta de escribir esta conjugación del verbo ir es 'yendo'.

2. ¿Cuál es la diferencia entre "haya", "halla" y "allá"?

Estas palabras son homófonas, es decir, suenan igual, pero tienen significado diferente. 'Haya' se utiliza en el modo subjuntivo del verbo haber (Ej.: Ojalá haya comprado los ingredientes para el pastel), mientras que 'halla' se refiere al verbo encontrar.

En el caso de la palabra 'allá', esta se utiliza para indicar un lugar. Debemos aclarar que no existe la palabra 'haiga'.

3. El uso de la coma en una oración

Uno de los errores más frecuentes al escribir es colocar una coma entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, en la oración:

- Fernando logró un reconocimiento por su trabajo. (Correcto)

- Fernando, logró un reconocimiento por su trabajo. (Incorrecto)

4. Diferencia entre por qué, porque y porqué

El 'por qué' se utiliza a modo de pregunta, incluso cuando no hay signos de interrogación.

Ejemplo:

- ¿Por qué no lees tus separatas? o No sé por qué le dijiste eso.

En tanto, el 'porque' se usa para explicar la causa de algo.

Ejemplo:

- Lo ayudé porque quería que termine sus deberes rápido.

Finalmente, el 'porqué' hace referencia a un sustantivo que significa causa o motivo. Siempre va seguido de un artículo y es fácil de reconocer si se reemplaza por la palabra 'motivo'.

Ejemplo:

- No entiendo el porqué (motivo) de su molestia.

5. Género y número

Los sustantivos, adjetivos y los artículos muchas veces no coinciden. Por ejemplo: la primer cita, en vez de la primera cita (correcto).

En el caso de la palabra 'medio', sea cual sea el género. Se suele decir 'estoy media cansada', cuando lo correcto es 'estoy medio cansada'.

6. ¿Se dice hubo o hubieron?

En el caso del verbo 'haber' la forma correcta en plural es 'hubo' y 'había'. Por ejemplo:

- Hubieron / Habían muchos asistentes. (Incorrecto)

- Hubo / había muchos asistentes. (Correcto)

7. Redundancias

En el caso del pasado decir: 'hace 50 años atrás' es redundante. Lo correcto es 'hace 50 años' o '50 años atrás'.

8. ¿Se escribe sino o si no?

Otro de los errores más frecuentes al escribir es confundir el 'si no' con 'sino'.

- Si no: se escribe separado cuando se usa en una oración condicional negativa. Ejemplo: Come tus alimentos si no te enfermarás.

- Sino: se puede usar como sinónimo de 'excepto', 'otra cosa' o 'no solo'. Ejemplo: No quiero comer pizza sino pastel.

9. Queísmo y dequeísmo

El dequeísmo es la preposición 'de' ubicada delante de la conjunción 'que' cuando no se exige de forma sintáctica. Por el contrario, el queísmo se trata de la ausencia de la preposición 'de', cuando sí es necesaria.

Aquí te enseñamos un truco para usar ambos recursos del lenguaje forma correcta.

1. Reemplazar el 'que' por 'esto', 'eso' o 'ello'.

Por ejemplo:

- Pienso que debes esforzarte más. / Pienso (eso).

2. Convertir la oración en una pregunta.

Ejemplo:

- ¿Qué vi? Vi que Valeria paseaba a su perro.

- ¿De qué me enteré? Me enteré de que su secretaria le había robado.

10. Se escribe 'prever' o 'preveer'

La palabra 'preveer' no existe. Lo correcto es decir 'prever', cuyo significado según la Real Academia Española (RAE) es 'ver con anticipación'. A menudo, las personas confunden este término con la palabra 'proveer'.

11. Palabras separadas

Hay palabras que se escriben separadas, pero que muchos confunden y juntan de acuerdo a cómo suenan. Estos son los términos más comunes que deben ir separados.

- Osea (Incorrecto) / O sea (Correcto)

- Asique (Incorrecto) / Así que (Correcto)

- Enserio (Incorrecto) / En serio (Correcto)

- Abordo (Incorrecto) / A abordo (Correcto)

12. Uso correcto de los puntos

Uno de los errores más comunes es cuando una oración termina en tres puntos o en un signo de admiración o de interrogación. En estos caso, no se agrega punto final, pues ya está incluido en los signos o los tres puntos.

Por ejemplo:

- ¡Qué bueno que viniste!. (Incorrecto) / ¡Qué bueno que viniste! (Correcto)

Otro tipo de confusiones que se generan al escribir es cuando se coloca un signo de admiración o interrogación luego de los tres puntos. Ante esto, los tres puntos se mantienen, seguidos por el signo.

Ejemplo:

- ¿Sabes qué se me antoja..? (Incorrecto) / ¿Sabes qué se me antoja…? (Correcto)

13. Diferencia entre 'le' y 'les'

Entre los errores más comunes se encuentra la concordancia entre sujeto y complementos, pues suele confundirse los pronombres 'le' y 'les'. Por ejemplo:

- Mariana le dijo a sus sobrinos que se porten bien. (Incorrecto)

- Mariana les dijo a sus sobrinos que se porten bien. (Correcto)

14. Diferencia entre 'a ver' y 'haber'

Una de las confusiones más frecuentes del lenguaje están relacionadas con las palabras homófonas (que suenan igual, pero tienen diferente significado). El verbo 'haber' no es ajeno a esto, aunque la diferencia es más que clara.

- A ver: se utiliza como secuencia formada por la preposición 'a' y el verbo 'ver'. Mediante esta expresión el interlocutor solicita comprobar algo, mostrar curiosidad, reemplazar la palabra por 'veamos' o proponer un reto.

Ejemplo: Mira lo que te traje. - A ver.

- Haber: se puede utilizar como verbo o sustantivo. En su primera forma se emplea como auxiliar seguido de un participio y como infinitivo que denota presencia o existencia de algo.

Por ejemplo:

1. El acusado pudo haber negado sus delitos, pero lo sentenciaron.

2. Puede haber una prueba que demuestre su culpabilidad.

En tanto, como sustantivo, la palabra 'haber' significa un 'conjunto de bienes o caudales de una persona’. Aclaremos con un ejemplo:

1. Tiene en su haber pinturas y esculturas valorizadas en millones de dólares.

15. Diferencia entre 'ha', 'ah' y 'a'

Suenan igual, pero no significan lo mismo. De hecho, estos tres términos se escriben diferente. Veamos en qué casos se usa cada uno.

- A: indica dirección. Ejemplo: Voy a comprar.

- Ah: es una interjección que indica admiración, sorpresa o pena. Ejemplo: ¡Ah, ya me acordé!

- Ha: forma del verbo 'haber' que va acompañado de un participio. Ejemplo: Samantha ha comprado muchos víveres.

* La 's' al final de los verbos

Es importante señalar que los verbos no deben llevar la letra 's' que se les suele agregar. De modo que es incorrecto decir: 'dijistes', 'soñastes' o 'vinistes'.