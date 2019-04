Trujillo: incendio causó zozobra entre los comerciantes de “Tacorita”

Trujillo. Momentos de tensión y temor se vivieron en los alrededores del centro comercial Albarracín, también conocido como “Tacorita”, luego de que se advirtiera una densa nube de humo negro creciendo de una vivienda aledaña.

El amago de una tragedia se suscitó a la 1:30 de la tarde de ayer. Transeúntes y comerciantes mostraron su preocupación ante la expansión del fuego en el techo de una casa de cinco pisos, ubicada entre las calles José Gálvez y Balboa, en cuya estructura se había acondicionado espacios para alquiler de establecimientos comerciales. Allí funcionaban varios negocios: una ferretería, entre otros.

La presencia de material inflamable –aunque no en demasía– propició que las llamas se fueran elevando de a pocos. Sin embargo, la rápida constitución de los Bomberos permitió que este sea mitigado oportunamente.

Como consecuencia de las llamaradas se registraron pérdidas materiales, aunque no de tanta consideración. No obstante, las calaminas de la parte superior de la estructura quedaron reducidas a cenizas. No hubo muertos ni heridos.

Aunque se conoció, primariamente, que el incendio se habría producido debido a trabajos de soldadura, aun esto no es oficial. La Policía trabaja en las investigaciones que conlleven a determinar los motivos del siniestro.