“Agua subterránea podría solucionar problema de abastecimiento de agua”

El director del departamento académico de Geología y Geotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas en Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago de Estero, Ángel del Rosario Estorniolo, luego de leer un informe hidrogeológico de Cajamarca, sobre la cuenca y el valle, aparentemente demostraría que el agua subterránea que existe podría solucionar el problema de agua de la ciudad.

El experto explicó a La República que el costo beneficio cuando se trata de darle agua a la gente no tiene valor, pero de todas maneras si el agua subterránea es buena en calidad y cantidad, es más barata que el agua superficial tratada, afirmando que el sistema de provisión de agua segura a su ciudad, donde viven 400 mil habitantes, es por agua subterránea, asentado sobre un acuífero multicapa, y lo que se hace directamente se extrae el agua con las bombas desde el subsuelo y se inyecta a la cañería de distribución fuera de vía cloración, no tiene tratamiento, y por tanto, no hay agua más barata que esa.

Estorniolo reveló que en la universidad donde labora prepara a profesionales y técnicos para la exploración y la explotación del agua subterránea, y su presencia en esta ciudad obedecía a que el rector de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), Angelmiro Montoya Mestanza, recientemente firmó un convenio con su par en Argentina, de cooperación y asistencia técnica científica y académico para el intercambio de alumnos sobre las carreras que tienen en común ambas universidades, y como primera medida fue venir a dar un diagnóstico sobre la situación del agua en la UNC, que consume la comunidad universitaria.

“La evaluación que arroja es que tienen una buena agua y cantidad. La universidad no podría quedarse sin agua, con el pozo que tienen ahora hay agua de sobra, estamos limpiando el pozo para poder recuperarlo”, concluyó.