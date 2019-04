El crecimiento debe continuar

Patricio Quintanilla Paulet

Rector U. La Salle

La lamentable decisión del presidente Alan García, para no afrontar las decisiones de la justicia, hayan sido estas justas o no, lo que no me corresponde analizar, ha sido una tragedia para su familia y para muchos peruanos, que esperemos no tenga impacto en los aspectos políticos, judiciales y económicos.

Lo sucedido tendrá, sin duda, un gran impacto en el entorno político nacional, especialmente en la correlación de fuerzas y en algunas autoridades de los diferentes poderes del Estado y en la lucha contra la corrupción, pues se han hecho comentarios sobre la responsabilidad que pudiera tener el sistema de justicia, lo que considero no es así.

En el aspecto económico, se presenta un riesgo porque la inversión privada, sea nacional o extranjera, es uno de los principales factores del crecimiento económico para este año y los inversionistas son muy sensibles a los hechos políticos y sociales que afectan a una sociedad.

El Producto Bruto Interno (PBI) está relacionado con el comportamiento de la demanda interna, generando un círculo vicioso o virtuoso, según el sentido que tengan estas variables, además con una situación de covarianza por cuanto hay una doble relación e influencia mutua entre ambas: el aumento del PBI genera mayores ingresos, que a su vez se convierten en mayor demanda, que empuja (push) el PBI; por supuesto, si la demanda interna disminuye, el efecto es contrario.

Según las cifras publicadas a fines marzo por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), el Instituto Emisor estima que el principal motor de crecimiento en el 2019 será la Inversión Privada con una tasa de 6.5%, que llevaría a un incremento del PBI de 4.0% en este año; como se ha dicho, el riesgo es la desaceleración de la inversión privada, especialmente extranjera, por la situación derivada de la trágica muerte del presidente García.

En el caso que esto suceda, lo que es probable, el Estado debe tomar acciones para que la Inversión Pública, que solamente se estima crecerá en 1.0%, tenga mayor dinamismo y así evitar una nueva reducción del crecimiento económico, que traería como consecuencia un aumento de la pobreza, como sucedió el año 2017, justamente por el destape de la corrupción de Odebrecht, que ha sido y continúa siendo la causa de estos hechos.

Conclusión

La decisión del presidente García ha sido lamentable, pero el mundo tiene que continuar y se debe evitar que impacte en el crecimiento económico, lo que tendría un efecto en la población del país, especialmente en los segmentos más vulnerables, que podrían llevar nuevamente a una situación de pobreza. Aunque es triste decirlo, the show must go on, por el bien de todos los peruanos.