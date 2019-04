Huaral: minivan repleta de pasajeros cae a abismo y deja a seis personas muertas

Un grupo de personas se vio envuelta en un accidente de tránsito mientras viajaban a Rupac, Huaral, por Semana Santa. La miniván en la que iban, la cual se encontraba repleta de pasajeros, se despistó y precipitó a un abismo de 200 metros en el distrito de Atavillos Bajos. Seis viajeros perdieron la vida mientras que otro quedó herido de gravedad, el resto logró salvarse.



El accidente tuvo lugar alrededor de las 2 de la tarde es este sábado. La minivan se encontraba trasladando turistas. Según el reporte, tres de las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Joel Villanueva Ortiz, Fredy Quispe Huamaní y Rubén Castro Yanarico, mientras que de las otras aún se desconocen sus datos. Asimismo, se supo que el nombre del pasajero que quedó gravemente herido es Jesús Ríos. Él fue trasladado al Hospital San Juan Bautista de Huaral, en donde aún se encuentra siendo atendido.

Una persona de la zona indicó que el vehículo que trasladaba a los turistas no le pertenece a ninguna empresa o agencia de turismo, sino que es particular. Las causas del accidente todavía son desconocidas. Se presume que hubo exceso de velocidad; no obstante, no se ha descartado un desperfecto mecánico tampoco.



Hasta el lugar llegó la Policía Nacional y el fiscal de turno de Huaral, quien ordenó el levantamiento y traslado de los cadáveres hacia la morgue para que se pueda realizar la respectiva necropsia.