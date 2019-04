Incertidumbre en Cañete por posible cierre de filial de la U. del Callao

La situación es insostenible en la provincia limeña de Cañete. Más de 2 mil 500 estudiantes de la filial de la Universidad Nacional del Callao (UNAC) vienen realizando una serie de protestas debido a la incertidumbre que viven ante un posible cierre de su local, ya que no cumpliría con las condiciones mínimas.

El último miércoles, por ejemplo, un grupo de alumnos de la UNAC de Cañete bloqueó un tramo de la carretera Panamericana Sur, lo que ocasionó un enfrentamiento con policías.

El problema radica en que la filial de la UNAC –al no cumplir con una infraestructura adecuada para los estudiantes de las siete facultades existentes– se ha convertido en una traba para obtener el licenciamiento institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). "La Universidad del Callao empezó este proceso en febrero del 2017 y en este tiempo no ha cumplido una serie de condiciones. En el caso de Cañete, se ha hallado un problema judicial en torno al terreno. Aún las autoridades no han comunicado el desistimiento de la filial de forma oficial", dijeron fuentes.

Se debe indicar que, en marzo pasado, el Consejo Universitario de la UNAC aprobó la "integración académica progresiva de los siete facultades de la filial Cañete con la sede central". Con ello se dispuso que los alumnos de Cañete se trasladen a Lima.

Pues bien, esto es lo que ha generado las protestas estudiantiles. "Queremos que el rector Baldo Olivares sea claro con nosotros y nos explique qué va a pasar con la filial. También queremos que rinda cuentas sobre las pensiones (entre 120 y 150 soles) que se han cobrado a cada alumno en estos años, pese a que la educación pública es gratuita y pese a que no ha habido mejoras", señala un estudiante.

Se conoció que este lunes más de 300 "unacinos de Cañete" irán a la sede central para pedirle explicaciones al rector. ❖

la clave