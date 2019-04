Incendio arrasa depósito de cosméticos en pleno corazón de Mesa Redonda

A las 5:38 de la tarde, los bomberos recibieron la llamada de alerta e inmediatamente dirigieron sus unidades a la cuadra 7 del jirón Cusco, en el Cercado de Lima, una zona conocida por ellos por tratarse del área comercial de Mesa Redonda, sector altamente vulnerable.

Ahí, un pavoroso incendio se desataba en una quinta antigua que además funcionaba como depósito de artículos de bazar, perfumería e insumos de peluquería.

En pocos minutos, una enorme columna de humo negro empezó a formarse en el cielo y podía distinguirse desde distritos como San Borja y Rímac, según comentaban usuarios de las redes sociales.

Los vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar debieron ser evacuados por personal del serenazgo de la Municipalidad de Lima y de la Policía Nacional.

Hubo explosiones que podían ser escuchadas desde varias cuadras, al parecer ocasionadas por el material altamente inflamable que se encontraba al interior del inmueble en llamas.

Apenas una hora después de iniciado el incendio, el fuego ya era incontrolable. Las 12 primeras unidades presentes trataban de extinguir las llamas, pero fueron superadas.

Por ello debió duplicarse el número de brigadas. Para entonces el inmueble de adobe y carrizo comenzaba a derrumbarse.

Al promediar las 7:00 de la noche el incendio no solo afectaba el inmueble del 720 del jirón Cusco, sino también otro de tres pisos de la acera de enfrente debido a que las chispas alcanzaron el techo y las ventanas.

"Es un incendio de código 4 que por ahora es incontrolable. No se han reportado heridos ni atrapados aún, pero los miembros de la Policía continúan verificando los inmuebles para poder evacuar a quien lo necesite. Se están dirigiendo todas las unidades de bomberos de Lima hasta este punto", informaba a esa hora Mario Casaretto, jefe Departamental del Cuerpo de Bomberos.

Más refuerzos

En solo dos horas, cincuenta unidades de bomberos provenientes de cuatro compañías: tres de Lima y una del Callao, se encontraban en la zona .

Estos hombres no solo trabajaban desde la cuadra 7 del jirón Cusco sino también en un segundo frente de la vieja quinta, el jirón Miró Quesada.

Como los bomberos empleaban agua de la red pública, Sedapal debió aumentar la presión del suministro de 22 a 26 metros de columna de agua de los grifos del sector 8, con la finalidad de facilitar el trabajo de los hombres de rojo.

También llegaban las primeras ambulancias del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud. El personal médico atendió a varios vecinos y transeúntes que inhalaron humo. También a bomberos y policías.

Primeros afectados

No solo los dueños de la mercadería incinerada resultaron afectados. También comerciantes de negocios aledaños se perjudicaron con el incendio.

Un hotel, una feria de productos escolares y tiendas de envases de plástico también registraron daños.

Muy cerca de la quinta donde se originó el fuego se ubica la iglesia Jesús Reparador, donde más de 24 hermanas de la orden religiosa Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús tuvieron que ser evacuadas por petición de la Policía Nacional.

"He salido corriendo porque escuché una detonación. Abrí la reja y pregunté qué pasaba, me dijeron que había un gran incendio y he regresado a la iglesia para sacar a mis hermanas. Todas hemos salido y vamos a pasar la noche en una comunidad cercana", comentó la religiosa Daniela Dioses.

Dos colegios cercanos a la zona de emergencia también fueron intervenidos por los bomberos, aunque el fuego no generó daños.

Fuego confinado

Al promediar las 8:30 de la noche, el siniestro fue confinado por los bomberos, es decir, lograron cercarlo a nivel de la quinta, impidiendo que se extienda a otros inmuebles. A partir de allí el trabajo se concentró en apagar las llamas.

El presidente Martín Vizcarra llegó hasta la zona en emergencia para coordinar acciones junto a la ministra de Salud, Zulema Tomás, y el titular del Interior, Carlos Morán.

"La información del Cuerpo de Bomberos es que este incendio que alcanzó grado 4 ahora se encuentra en grado 2. Apagar este incendio de forma total tomará toda la noche y probablemente toda la madrugada, pero es importante señalar que ya no significa una amenaza en extensión. Que esta emergencia haya ocurrido en un día feriado ha sido un punto a favor porque de lo contrario hubiese significado la pérdida de hasta vidas humanas. A partir de mañana se tendrá que conocer la legalidad de estos almacenes", dijo el mandatario.

Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que gestionó el envío de cisternas con agua, así como tres ambulancias y un grupo de inspectores urbanos que realizaron la labor de orientación del tránsito para despejar la zona.

Las municipalidades de Miraflores, San Isidro y Chorrillos; también contribuyeron con el envío de cisternas.

Bomberos heridos

"Hasta el momento no tenemos víctimas que lamentar y eso es muy positivo. Hemos podido bajar el grado de dificultad del siniestro debido al protocolo que ya se tiene coordinado con Sedapal que es brindarnos más suministro de agua. Tenemos únicamente dos bomberos heridos producto de caídas al momento de subir a las partes altas. Ellos se encuentran en el hospital Almenara donde vienen siendo atendidos", dijo Mario Cassareto a modo de balance.

Por su parte, la ministra de Salud informó que hubo tres personas heridas que también reciben atención médica.

Investigaciones

Al cierre de esta edición se desconocían los causas del pavoroso incendio.

La labor de los bomberos no solo concluirá cuando apaguen el fuego, posteriormente corresponderá dar pase a la labor de remoción de escombros que permitirá determinar con exactitud qué tipo de materiales se almacenaban en la quinta.

Además, se iniciarán las investigaciones con ayuda de peritos de la Policía para determinar responsabilidades.

Lo de ayer demuestra que así como en 2001, Mesa Redonda continúa siendo una bomba de tiempo en Lima. ❖

las cifras

44unidades de bomberos se movilizaron hasta el jirón Cusco, en Mesa Redonda.

350

efectivos de la Policía dieron seguridad y evacuaron a la gente.

220 bomberos de distintas compañías enfrentaron la emergencia.

Emergencias en esa misma zona comercial