Huacho: hablan sobrevivientes del accidente de bus

Militantes del APRA, que viajaban con destino al velatorio del exmandatario Alan García Pérez desde Piura, fueron víctimas de un letal accidente ocurrido a la altura del kilómetro 154 de la Carretera Panamericana Norte la madrugada de este viernes. Algunos sobrevivientes de este hecho, que ha ocasionado la muerte de ocho personas, dan cuenta de la tragedia ocurrida a causa de un descuido del chófer del bus de la empresa Sechura Tours.

"Varios compañeros salieron volando por el impacto. Yo justo media hora antes del accidente me habia puesto el cinturón de seguridad" señaló José Quilcante, militante aprista quien logró sobrevivir al accidente que tuvo lugar en el Puente Huaura, en Huacho. En diálogo con RPP Noticias, el simpatizante del APRA refirió que colocarse el cinturón de seguridad fue lo que, finalmente, salvó su vida: " Si no me lo hubiera puesto, no estaría hablando con ustedes”, añadió.

El ómnibus que transportaba a militantes apristas con destino a Lima, se despistó en la entrada de Huacho, incrustándose sobre una baranda del Puente Huaura. Esta información fue corroborada por José Quilcante, quien viajaba en el asiento panorámico del segundo piso de este bus.

Asimismo señaló que estrellarse contra ese muro de concreto impidió que el bus se desbarrancara: " Montarnos sobre la varanda permitió que frenáramos un poco y el omnibus no se vaya hacia abajo", refirió el pasajero que ha resultado ileso de este accidente.

Los 44 heridos de este choque en Huacho se encuentran siendo trasladados al Hospital Regional de dicho distrito. Algunos, hasta el momento, vienen siendo intervenidos por cortes en el rostro, cabeza y pierna, refiró el militante aprista.

Por su parte, Miguel Ángel Anton, otro sobreviviente de la tragedia esta madrugada, señaló que la comitiva aprista partió la tarde del jueves desde Piura para poder llegar al funeral del exmandatario Alan García Pérez.

Autoridades apristas se pronuncian por la tragedia

A través de su cuenta personal de Twitter, el congresista Jorge del Castillo lamentó el accidente ocurrido en Huacho esta madrugada.

Lamentable accidente del bus que traía a la delegación de PIURA al sepelio de Alan García.

Policía reporta 6 fallecidos y 45 heridos que están en el Hospital de Huacho.

En el dolor, hermanos! — Jorge del Castillo (@JorgeDCG) 19 de abril de 2019

Por su parte, Ricardo Pinedo, secretario del fallecido exmandatario Alan García Pérez, señaló que dentro del bus viajaba César Trelles Lara, expresidente regional de Piura, quien se encuentra dentro de la lista de heridos.