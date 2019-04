Solo 35 mil de los 120 mil pasajeros del Corredor Azul tienen sus tarjetas

Luego de años de retrasos, el recaudo electrónico empezó a implementarse ayer en los buses del Corredor Azul, lo que es el primer paso para la unificación del cobro por tarjeta. Sin embargo, durante el día se evidenció la poca información con la que cuentan los usuarios de este eje que pasa por las avenidas Tacna-Garcilaso-Arequipa.

Y es que, según información de Protransporte, desde el sábado pasado, solo 35 mil pasajeros de los más de 120 mil que usan diariamente el Corredor Azul han obtenido estas tarjetas llamadas Lima Pass, las cuales además pueden ser usadas en el Metropolitano, y viceversa.

Este hecho se reflejó ayer en un recorrido que se realizó a bordo de los buses. Muchos de los usuarios no sabían sobre el inicio del recaudo electrónico.

Debido a ello, los concesionarios y Protransporte desplegaron trabajadores en los buses para que les ayuden a los choferes en el cobro. "Algunos recibirán el dinero y los ayudantes pasarán las tarjetas para que ingresen los pasajeros. Este recaudo mixto solo se dará durante tres meses, por lo que ya se deben olvidar del pasaje con sencillo", explicó Ángel Mendoza, representante de los corredores complementarios.

Precisó además que solo hasta el lunes se seguirán repartiendo tarjetas gratuitas siempre y cuando los usuarios procedan a una recarga de S/ 5.

"Esto será hasta completar los 80 mil plásticos previstos, porque ya después costarán S/ 4,50", explicó Mendoza, quien aclaró que los pasajeros del Metropolitano pueden usar sus tarjetas en el Corredor Azul.

Puntos de recarga

Según el jefe de Protransporte, Fernando Perera, existen 50 puntos de venta y recarga situados en tiendas cercanas a los paraderos del Corredor Azul. Hay 6 en el Rímac, 14 en el Cercado, 7 en Lince, 3 en San Isidro, 5 en Barranco y 6 en Miraflores. Todos figuran en una lista colocada en la página web de Protransporte y en los buses.

Universitarios y escolares

Los estudiantes que no tengan sus tarjetas del Metropolitano deben sacar la Lima Pass porque de no hacerlo no podrán acceder al medio pasaje.

Deben ir a los Centros de Atención de Tarjetas (CAT). Los universitarios deben presentar sus carnés y los escolares sus matrículas vigentes. En el caso del Corredor Azul, habrá 5 puntos (Real Plaza Centro Cívico, el Expocentro de Miraflores y las estaciones Naranjal, Matellini y Central del Metropolitano). ❖

claves