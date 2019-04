Desvíos en el Metropolitano por el velorio de Alan García en la Casa del Pueblo

Debido al cierre de la avenida Alfonso Ugarte por el velorio del expresidente Alan García en la Casa del Pueblo, la Municipalidad de Lima informó que el servicio regular B y expreso 4 del Metropolitano circularán por la avenida Emancipación y jirón Lampa, en ambos sentidos.

La mañana del miércoles, efectivos de la de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) y el fiscal Henry Amenábar llegaron a la casa de García para proceder con la orden judicial de detención preliminar en su contra y el allanamiento a su vivienda.

Al enterarse de ello, el exmandatario se disparó en la cabeza y fue llevado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, lugar donde falleció. El velorio, que congregó a la familia y militantes del partido, empezó pasadas las 8:00 p.m. del mismo día en la Casa del Pueblo, local central del APRA, y se prolongará hasta el día viernes.

Cabe recordar que, por Semana Santa, el servicio de buses del Metropolitano tendrá un horario especial. Protransporte comunicó que el jueves 18 de abril solo funcionarán los servicios regulares A, B y C desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. En tanto, el Expreso 4 atenderá de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y, por la tarde, de 5:00 p.m. a 8:30 p.m.

El viernes 19 de abril la situación será similar con los servicios regulares A, B y C. En ambos días se suspenderá la ruta D y los servicios de Expreso 1,2,3,5,6,7,8,9, el Súper Expreso, Expreso Norte y el servicio especial de Gamarra.