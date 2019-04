A partir de hoy se pagará con tarjetas en el Corredor Azul

Ya falta poco para que en la ciudad se paguen los pasajes con una sola tarjeta como sucede en otros países. A partir de hoy se implementará el recaudo electrónico en los corredores complementarios y este será compatible con el del Metropolitano.

De esta manera, los miles de usuarios del Corredor Azul serán los primeros en usar estas tarjetas llamadas Lima Pass, las cuales ya han estado siendo entregadas en estos días, tal como lo adelantó La República.

Desde hoy habrá 300 trabajadores ubicados en los paraderos del corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa. Ellos estarán con sus máquinas POS para vender y recargar las tarjetas.

Se debe indicar que hasta ayer estos plásticos venían siendo entregadas de forma gratuita siempre y cuando procedían a realizar una recarga de 5 soles.

Pues bien, a partir de hoy las tarjetas cuestan 4.50 soles y deberán recargarlas para empezar sus viajes en los buses azules.

Según el jefe de Protransporte, Fernando Perera, existen 50 puntos de venta y recarga de las tarjetas, situados en comercios cercanos a los paraderos del Corredor Azul. Son seis en el Rímac, 14 en el Cercado, siete en Lince, tres en San Isidro, cinco en Barranco y seis en Miraflores. Todos figuran en una lista colocada en la página web de Protransporte y en los buses.

Cobro mixto

“Pero además los choferes tendrán una tarjeta para aquellos usuarios que solo tengan efectivo, a fin de que los hagan pasar”, señaló el representante de los concesionarios de los corredores complementarios, Ángel Mendoza, tras agregar que este cobro mixto (electrónico y manual) estará vigente por tres meses hasta que el público se acostumbre al pago moderno.

Es importante indicar que si los usuarios tienen tarjetas regulares o preferenciales (escolar o universitario) del Metropolitano, ya no hace falta comprar la Lima Pass porque pueden ser usadas en los corredores.

Ahora bien, si es que los estudiantes no tienen sus tarjetas del Metropolitano, deben sacar la Lima Pass en estos días porque de no hacerlo no podrán acceder al medio pasaje.

Escolares y universitarios

“Necesitamos que los estudiantes que usan los corredores se acerquen a los Centros de Atención de Tarjetas (CAT) y tramiten sus plásticos. Ellos solo deben activarlas haciendo una recarga de 5 soles y presentando sus carnés (universitarios) o sus matrículas vigentes (escolares acompañados de sus padres). En el caso del Corredor Azul habrá cinco puntos (Real Plaza Centro Cívico, el Expocentro de Miraflores y las estaciones Naranjal, Matellini y Central del Metropolitano)”, señaló.

Después del Corredor Azul, las tarjetas se usarán en el Corredor Morado (sábado 27 de abril); después en el Corredor Rojo (sábado 4 de mayo) y en el Corredor Amarillo (sábado 11). El Corredor Verde está en veremos.