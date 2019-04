Nulidad de concesión de hotel Sanctuary Lodge habría sido archivada

Cusco. El presidente del Consejo Regional, Jorge Luis Segura, refirió que el proceso, que se había iniciado para anular la ampliación de la concesión del hotel Sanctuary Lodge a la empresa Belmont Hotel Perú, fue archivado por desidia de la anterior administración regional.

Procuraduría del gobierno regional y la Comisión de Turismo del consejo evalúan una adenda para proponer posibles caminos de nulidad.

Segura indicó que el caso estaba en manos del Juzgado Mixto de Wanchaq. “Hubo una denuncia en el Juzgado Mixto pidiendo la nulidad y, por desidia del gobierno regional, esta fue archivada. No fue por un tema de fondo, sino por no darle un impulso procesal adecuado o no hacer la defensa”, dijo.

Añadió que la empresa concesionaria habría incurrido en varias causales de nulidad del contrato, que están evaluadas por el Consejo Regional y la procuraduría del Gobierno Regional de Cusco. “Entiendo que muchos de estos actos irregulares son de conocimiento del procurador regional (Pedro Galicia) y esperamos que tome las acciones pertinentes para pedir la nulidad de esta adenda, porque se faltó a muchas cláusulas”, dijo Segura.

Asimismo, la Comisión de Turismo del Legislativo regional está haciendo un seguimiento exhaustivo, para que, cuando tenga los documentos, plantee una propuesta.❖