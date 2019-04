Gerenta general del GRL desafía a Consejo Regional y no asiste a interpelación

Chiclayo. La gerenta general del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), María Castro Grosso, no asistió ayer a la sesión extraordinaria del Consejo Regional donde iba a ser interpelada por “presuntas deficiencias en el accionar funcional”, debido a la reversión de presupuesto.

Ante esta situación, por mayoría, el pleno decidió volver a citar a la funcionaria para el miércoles 24 de abril a las 10:00 a.m. No obstante, es necesario precisar que en la víspera, Castro Grosso envió el oficio n.º 230-2019 con un informe escrito y documentado absolviendo las 12 interrogantes del pliego interpelatorio. Castro Grosso adelantó que no asistirá a la nueva convocatoria, pues considera que el Consejo Regional no tiene facultades para interpelar a un funcionario, por lo que pedirá al pleno ser citada en calidad de “brindar informes”.

“En ningún momento los gerentes de esta gestión nos negamos a dar todo tipo de información, respetamos todo lo que sea fiscalización. (...) Como informe sí me presentaré, (pero) como interpelación no”, expresó.

Por su parte el consejero Antonio Sánchez Chacón cuestionó la actitud de la funcionaria de no asistir al pleno, pues sostiene que deja un mal precedente para futuras acciones de fiscalización a los demás funcionarios de la entidad.

“Ella como gerenta general está en la obligación de explicar cada uno de estos puntos (del pliego interpelatorio)”, indicó.

Asimismo, señaló que –de no presentarse Castro Grosso a la próxima citación– se evaluará iniciar acciones legales por no cumplir con el reglamento.