Sujeto denunciado por intento de feminicidio agredió a su expareja [VIDEO]

El último fin de semana se registró un nuevo caso de violencia contra la mujer. El hecho tuvo lugar en el la vivienda de la víctima, la cual se encuentra ubicada en Manchay, Pachacámac. El agresor, identificado como Kevin Richard Blanco Mariano, atacó a su expareja de 21 años en la cabeza, rostro y cuerpo.

De acuerdo a lo informado por América, el sujeto cuenta con tres denuncias, una de ellas por intento de feminicidio. Asimismo, según lo relatado por la víctima de los maltratos, esta no sería la primera vez en que es atacada por Blanco Mariano. En setiembre del 2018 incluso la golpeó delante de dos amigos suyos provocándole una fractura en su tabique. En febrero de este año la joven decidió terminar la relación sentimental ante las constantes agresiones psicológicas y físicas.

El pasado fin de semana, ella había organizado una reunión con un grupo de amigos en su casa durante la cual llegó Kevin Blanco. Él ingresó a la fuerza y atacó a la joven; además de destrozar puertas y ventanas en la vivienda.

‘‘Me agarró del cabello, me tiró hasta el piso, me tumbó y me empezó a pegar en el piso. Comenzó a tirarme todo y a patearme afuera de mi casa’’, contó la mujer de 21 años. Según indicó, durante el año y medio de relación que tuvieron, el sujeto no le permitió tener amigos varones, celular o redes sociales. ‘‘El ya me conocía como una persona amiguera, pero no quería que tenga Facebook, no quería que tenga whatsapp’’, agregó.

La joven llegó hasta la sede del Juzgado de Pachacámac, en donde pidió garantías personales, ya que teme por su vida. ‘’Me ha amenazado de muerte varias veces’’, afirmó