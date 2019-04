Sedapal: afectados por aniego en S.J.L. no pagarán por el mes de enero

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó por medio de un comunicado que las personas que fueron afectadas por la inundación que tuvo lugar en San Juan de Lurigancho no tendrán que pagar por el consumo de agua potable que corresponde al mes de enero.

La empresa estatal que presta el servicio de agua potable señaló que su decisión se debe a que se trata de ‘‘un tema social’’, por lo que Sedapal no facturará a las 241 viviendas a las cuales afectó el aniego de San Juan de Lurigancho. El monto asciende a 17 mil 786 soles, según lo señalado por el gerente comercial Jorge Ramírez.

Asimismo, el funcionario dijo que a aquellas personas que sufrieron el corte del servicio, durante el tiempo que se necesitó para solucionar el problema, se les cobrará solo los días en los que tuvieron agua potable. “En total son 141 mil 525 conexiones a los que se les facturará únicamente por los días que contaron con el servicio ese mes. Esto representa 8 172 082 soles”, señaló Ramírez.

El gerente comercial de Sedapal también dijo que para no afectar la economía familiar el pago se fraccionará en 12 cuotas que no tendrá interés. Esto será a partir de junio próximo. De acuerdo al comunicado, aquellos vecinos de San Juan de Lurigancho que no se encuentren de acuerdo con la propuesta tendrán la opción de hacer el pago en una sola cuota, hacerlo en menos tiempo o presentar un reclamo.

Jorge Ramírez indicó que Sedapal intentó exonerar del pago a los 141 mil 525 afectados; no obstante, la Sunass advirtió que legalmente era imposible por la normativa vigente, por lo que se decidió optar por el fraccionamiento.