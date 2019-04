Sujeto acuchilló en el cuello a mujer tras negarse a volver con él [VIDEO]

Una mujer que mantenía una relación amorosa por “miedo” enfrentó a su pareja, pues no soportaba el maltrato psicológico y físico del que era víctima. Sin embargo, la valiente decisión pudo costarle la vida: el sujeto le acuchilló en la vía pública. La denuncia por intento de feminicidio ya fue presentada y espera que “esta vez las autoridades reaccionen”.

Desde hace casi tres años, María Alejandra Guevarón Loza ha presentado cargos en contra de Williams Mercado, hasta en siete oportunidades. Las acusaciones por violencia las realizó en las comisarías de Villa Los Reyes, en Ventanilla, y en la de Ancón. En este último establecimiento, el agresor tiene conocidos, manifiesta la agraviada.

Según su testimonio, el hombre está acostumbrado a secuestrarla por varios días, la golpea e insulta en la calle, incluso una vez le apuntó con un arma de fuego. En la mayoría de ocasiones accedía a mantener la relación por temor a que su hija u otro familiar sufra las consecuencias de no hacerlo. Cuando quiso pedir ayuda, “el resultado fue peor”, asegura.

Cansada de los maltratos que padeció, algunos incluso cuando estaba embarazada, se negó a volver con él. El enfurecido hombre no aceptó la medida, así que para intimidarla le hincó con un cuchillo en varias partes de su cuerpo, a pesar de que su hija de 3 años presenciaba la escena. Finalmente, se lo insertó en el cuello, atentando contra su vida.

La víctima contó que le otorgaron garantías personales pero Williams Mercado continúa acercándose a ella . “Esto va para tres años. Siempre me amenaza. Si yo regresaba con él era porque me amenazaba, incluso una vez me apuntó con un arma”, señaló. La mujer pide a las autoridades tomar cartas en el asunto.