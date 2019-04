Ministerio Público dispuso examen toxicológico para bebé que fue obligado a tomar cerveza

Tras conocerse el video en el que un pequeño bebé de 4 meses es obligado a beber cerveza por su propio padre, en una localidad de Lambayeque, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio a fin de esclarecer el hecho.

La primera diligencia fiscal se realizó el pasado lunes en la vivienda de los padres, ubicada en localidad chiclayana de Ferreñafe. Los fiscales Omar Tafur Márquez, de la Fiscalía Provincial Mixta, y Lucero Sisnieguez Burga, de la Fiscalía Provincial Penal de Ferreñafe (Chiclayo), acudieron al lugar para constatar la integridad del menor y notificar a los responsables sobre las medidas que se tomarán para resguardar su salud.

En las imágenes que circulan por las redes sociales se observa al padre dándole de beber alcohol a su hijo de tan solo 4 meses durante una fiesta en Lambayeque.

"En el cumpleaños de Eloy Camacho Díaz, con su sobrino Lionel Said. Está probando las heladas… Ojalá no sea como papá Edgar Alexander Camacho Díaz, dormilón y saco largo. Me muiiiiro”, se lee en una publicación de Facebook.

Al inmueble también acudieron representantes de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Centro de Emergencia Mujer.

En tanto, representantes del Ministerio Público dispusieron que el menor sea sometido a un examen toxicológico y una evaluación médico legal a cargo de la División de Medicina Legal de Ferreñafe y de Chiclayo, para constatar su estado de salud.

El bebé fue puesto a disposición de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.