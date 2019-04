Joven mollendino feliz por debut en Binacional

Binacional la pasa bien en el primer lugar de la tabla y también disfrutan sus jóvenes, quienes están debutando en el fútbol profesional e iniciando su fructífera carrera.

El DT Javier Arce permitió el debut del mollendino Joaquín Astorga. Ante la falta de equipos profesionales y oportunidades en el Puerto Bravo, tuvo que irse a Arequipa, donde se probó en las reservas de Binacional y logró un cupo.

"La primera semana de pretemporada, el profesor me dijo que me quedaba y ahora me dio una oportunidad que no tuve en Mollendo. Necesitaba escalar y mejorar, por eso, fui a Arequipa”, dijo el exalumno del San Francisco y vecino de la zona de Estibadores. Joaquín juega como volante por derecha y tiene 17 años.

"Hay que romper el cascarón y ganar confianza. Poco a poco, se aprende, lo bueno es que debuté", afirmó el ahijado de Juan Vergara y Alexander Araujo.

Otro que debutó es Renzo Salvador. Proviene de la capital y tiene 20 años, los cumplió antes de ayer. Pasó por las escuelas de menores de Cantolao, Cristal, Alianza Lima, Sport Boys y, el año pasado, ancló en Binacional, gracias a la selección del profesor Willy Escapa.

"Soy volante central y tengo que agradecer al profesor la oportunidad de jugar. Eso es un paso muy importante para mí. Hay mucho por trabajar. Gracias a mi familia por el apoyo", le dijo Renzo a La República. Los que le cortaron el cabello son Yorkman Tello y Juan Vergara.

Binacional tiene el gran reto de mantener la punta del campeonato y, además, promover a sus jóvenes talentos, que son llevados poco a poco y deben aprovechar al máximo la oportunidad que se les da.