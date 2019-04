Facebook: policía reduce y enmarroca a chofer por pasarse la luz roja en Arequipa

Un agente de la Policía enmarrocó a un chofer que se negó a ser intervenido luego de pasarse la luz roja del semáforo. El hecho ocurrió la mañana de este lunes en la calle Jorge Chávez en el Cercado de la ciudad de Arequipa.

De acuerdo al video difundido en la red social Facebook, se observa al agente policial sobre el chofer luego de reducirlo, mientras el hombre se opone a ser enmarrocado. La desesperada esposa del conductor grita e intentar defender a su pareja por lo que es retenida por una policía de Tránsito.

Quien graba el video se acerca y le dice al policía: “señor a los rateros no le hacen eso, lo estoy viendo desde hace rato, no es posible que haga eso. Déjelo no le ha hecho nada…”.

Luego de varios minutos de forcejeo, el agente policial logra enmarrocar al chofer mientras que varios transeúntes se acercan al lugar.

“Eso es abuso de autoridad a los rateros no le hacen nada (…) déjelo que se pare por qué lo tiene así”, se escucha de los espectadores.

“Qué te he robado”, le pregunta el chofer – aún en el suelo – al policía. En medio de los gritos, la esposa del conductor logra jalonear el chaleco del policía.

Al lograr incorporarse, el policía de Tránsito afirmó que el intervenido se puso malcriado, además no contaba con licencia de conducir, SOAT, ni revisión técnica al día.

Pese a que el conductor niega haberse pasado la luz roja, su esposa corrobora lo dicho por la policía. “Estamos apurados por eso nos hemos pasado la luz roja. Estamos apurados para entregar nuestro trabajo y ahora qué, mira, no nos perdona…”, dice la mujer.

El chofer del vehículo habría sido trasladado a la comisaría de Santa Marta. Podría ser denunciado por resistencia y violencia a la autoridad, además de recibir una papeleta por pasarse la luz roja.