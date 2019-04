Lambayeque: profesor le da de beber cerveza a bebé de 3 meses y lo difunde en redes [FOTOS]

El caso en Lambayeque se ha ganado la indignación de decenas de cibernautas en Facebook. La publicación de fotos y un video en el que se muestra cómo un hombre le da de probar supuestamente cerveza a un bebé de aproximadamente tres meses ha generado el repudio de muchos.

El post en Facebook se dio el último sábado, mientras el sujeto que publicó el contenido se encontraba en una fiesta en la región de Lambayeque.

El protagonista de la indignante noticia responde al nombre de William Daniel Camacho Díaz, quien sin ningún escrúpulo hizo la publicación en Facebook a las 2:46 de la tarde del pasado sábado 13 de abril.

“En el cumpleaños de Eloy Camacho Díaz. Con su sobrino Lionel Said. Está probando las heladas… Ojalá no sea como papá Edgar Alexander Díaz Camacho, dormilón y saco laco. Me muriiiiro”, reza el post en la red social.

Pero lo que causó indignación en Facebook fue el video que William Daniel Camacho Díaz publicó minutos después. “Mira como chupa el pend.. Tome carajo de la botella para que sea borrachito, coja su botella carajo… borracho va a ser”, decía el hombre de Lambayeque ante las carcajadas de los demás invitados.

Se conoce que el hombre es profesor de historia de la Institución Educativa 10,084 Virgen de Las Mercedes del distrito de Incahuasi, en Ferreñafe. Esta información fue brindada por Gloria Jiménez, directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe.

Ante este delicado caso en Lambayeque, la autoridad educativa expresó que se comunicará con el director del colegio donde William Daniel Camacho Díaz labora para que sea trasferido a la comisión de procesos administrativos. De esta manera se determinarán las investigaciones a seguir. No obstante, dijo que “la actitud del profesor es incorrecta” tras la difusión en Facebook.

Como era de esperarse, las críticas y comentarios en contra de la acción llegaron como una lluvia. Además, los amigos del docente de Lambayeque lo cuestionaron. Ante esto, William Daniel Camacho Díaz intentó menguar la terrible acción asegurando que el líquido que le dio de probar al bebé “no fue cerveza, sino más bien gaseosa”.