Denuncian aumento de sueldos a funcionarios de gestión de Jorge Muñoz [VIDEO]

Jorge Valdez, quien es regidor de Somos Perú, ha denunciado que los sueldos de los nuevos funcionarios de la Municipalidad de Lima han incrementado desde el primer mes de la gestión de Jorge Muñoz. ‘‘Yo creo que es una falta de modales. Esos gerentes de confianza se han aumentado el suelo sin exhibir un solo resultado’’, afirmó.

Actualmente, según informó Panorama, la mayoría de los 44 gerentes y subgerentes que trabajan en la Municipalidad de Lima provienen de la comuna de Miraflores, distrito donde Jorge Muñoz fue alcalde hasta diciembre de 2018.

Según la Ley de Presupuesto que rige para el año 2019, en el artículo 6, los aumentos de sueldos para el sector público se encuentran prohibidos. No obstante, tal como explicó el experto en contrataciones del Estado José Trelles, para el aumento se ha utilizado ‘‘una figura adicional que es el incentivo’’. Sería a partir de este ‘‘incentivo que se incrementan fácticamente las remuneraciones’’, dijo.

El experto agregó que se trata de ‘‘un aumento camuflado. Es una afectación a los recursos de la Municipalidad de Lima Metropolitana, porque se estarían usando recursos propios". De acuerdo a documentos mostrados por el dominical, la remuneración en efecto no ha incrementado, sino el rubro de incentivos. Estos han aumentado de S/. 1,000 a S/. 3,000, dependiendo del cargo.

Valdez refirió que los incrementos de sueldos generan un gasto de más de S/. 10 millones a la Municipalidad de Lima. El concejal municipal pidió explicaciones a Jorge Muñoz durante una sesión del Concejo de Regidores; no obstante, señaló que el alcalde no respondió sus preguntas: ‘‘Su respuesta fue el silencio. No he recibido ninguna información’’.

La Municipalidad de Lima respondió a través de un comunicado que no se ha incrementado el presupuesto para las remuneraciones, algo que se puede verificar en el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, tal como explicó Panorama, el incremento ha sido realizado en el rubro de ‘incentivos’.